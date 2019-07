GP Grande-Bretagne-Qualifs : Bottas en pole, Gasly 5e

Pole position pour Valterri Bottas ce samedi au terme des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pilote Mercedes termine devant son coéquipier Lewis Hamilton pour six millièmes.

Le Finlandais qui signe au passage le meilleur temps et le record du circuit, en 1'25''093. Derrière les deux flèches d’argent, on retrouve Charles Leclerc et sa Ferrari, à 79 millièmes, devant Max Verstappen et le Français Pierre Gasly, auteur d’une bonne 5e place. Quant à Sebastian Vettel, il échoue au sixième rang. Romain Grosjean partira en 14e position.