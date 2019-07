GP Grande-Bretagne-Libres 3: Leclerc à la fête

Chalres Leclerc a signé le meilleur temps des essais libres 3 du Grand Prix de Grande-Bretagne en 1'25"905. Il devance son coéquipiers chez Ferrari Sebastian Vettel de 26 millièmes, la Mercedes de Hamilton 49 et Pierre Gasly (Red Bull) 213 millièmes. Le Français devance à nouveau son coéquipier Verstappen qui a terminé à la 5e place de cette séance juste devant Bottas (Mercedes).

A noter la présence des Renault de Nico Hulkenberg 8e et Daniel Ricciardo 9e dans le top 10 tandis que Romain Grosjean (Haas) est 14e juste devant son coéquipier Kevin Magnussen.

Ferrari power their way to the top 2 spots in FP3 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/yohXO9E2nh