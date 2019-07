GP Grande-Bretagne-Libres 2: Bottas devance Hamilton et Leclerc

Les Mercedes ont décidé de passer à la vitesse supérieure.

Après une première séance d'essais libres dominée par Pierre Gasly (Red Bull), les Flèches d'argent ont remis les pendules à l'heure sur le tracé de Silverstone. Valterri Bottas termine avec le meilleur chrono en 1'26"732, devançant son coéquipier Lewis Hamilton de 0"069 et la Ferrari de Charles Leclerc de 0"197. Sebastian Vettel termine 4e, tandis que Pierre Gasly prend la 5e position. L'autre Français, Romain Grosjean, prend la 18e place, à 3"073 du pilote finlandais.

Les derniers essais libres auront lieu ce samedi à midi, avant la séance de qualification à 15 heures.

A nip and tuck battle but its Bottas who prevails in FP2 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/eAs1g2E1X1