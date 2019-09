GP France: La F2 et la F3 retirées

Les spectateurs du Grand Prix de France verront moins de bolides sur le circuit du Castellet en 2020.

La FIA a indiqué que les courses de F2 et F3 seraient retirés du calendrier au profit du circuit de Zandzvoort aux Pays-Bas. "Le calendrier doit être bien balancé entre épreuves en Europe et hors d’Europe car nous devons contrôler les coûts. D’autres circuits auraient souhaité avoir une manche de F2, mais nous sommes limités à douze rendez-vous", a indiqué Bruno Michel, promoteur des championnats de F2 et F3, dont les propos sont relayés par Var Matin.

Cette année, c'est le regretté Antoine Hubert qui s'était imposé sur le circuit du Castellet dans la catagorie F2.