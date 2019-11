GP Etats-Unis-Libres 2: Hamilton pointe le bout de son nez

Son 6e sacre mondial attendu ce week-end, à Austin, Lewis Hamilton a déjà pris les devants à l'occasion des essais libres 2 du Grand Prix des Etats-Unis ce vendredi avec le meilleur chrono en 1'33"232.

Une séance qui aura été marquée par le gros crash de Romain Grosjean, qui sort indemne de cet accident, mais détruit sa monoplace, alors que le pilote français s'était plutôt montré à son avantage lors des libres 1.

Derrière Hamilton, ce sont Charles Leclerc au volant de la Ferrari (+0"301) et Max Verstappen sur la Red Bull (+0"315), qui complètent le trio de tête. Suivent Sebastian Vettel (+0"658) et Valtteri Bottas (+0"813).

Lewis is in the box seat as we head into the weekend ➡️➡️➡️#USGP #F1 pic.twitter.com/OruGlWE82i