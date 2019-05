GP Espagne-Vettel: "On ne s'attendait pas à ça"

Ferrari avait particulièrement brillé à Barcelone pendant les essais hivernaux. Ces références ainsi que l'amélioration moteur avait donné beaucoup d'espoirs à l'équipe italienne pour le Grand Prix d'Espagne. Malheureusement pour eux, ni Vettel ni Leclerc n'ont été en mesure de rivaliser avec les Mercedes en qualifications samedi.

"En arrivant ici, on ne s’attendait pas à ça. On a semble-t-il perdu beaucoup de temps dans le dernier secteur. Je pense qu’il est clair qu’on semble plus rapide dans les lignes droites donc on avait sans doute un peu moins d’aileron qu’eux (Mercedes) mais dans le dernier secteur, il n’y a pas de ligne droite et on a un peu lutté…", a reconnu un Vettel très déçu et qui partira depuis la 3e place sur la grille de départ.