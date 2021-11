GP du Qatar (Qualifications) : Pole position pour Lewis Hamilton devant Max Verstappen

Bottas au soutien d’Hamilton, Gasly mieux placé que Pérez

Grâce à Alonso, Alpine est au contact d’AlphaTauri

Le duel Lewis Hamilton et Max Verstappen va reprendre de plus belle ! Une semaine après un mano-a-mano d’anthologie lors du Grand Prix du Brésil remporté par le Britannique, les deux rivaux pour le titre de champion du monde vont monopoliser la première ligne au départ du Grand Prix du Qatar ce dimanche. Mais, pour Red Bull Racing, la situation sera loin d’être idéale au moment de l’extinction des feux rouges. En effet, le champion du monde en titre a dominé son adversaire de 455 millièmes de seconde pour aller chercher sa première pole position depuis le Grand Prix de Hongrie. Une dernière tentative absolument parfaite, avec le record dans les trois secteurs du circuit de Losail, permet à Lewis Hamilton d’aller chercher cette 102eme pole position en carrière. Deuxième au départ, Max Verstappen sera également du « mauvais » côté de la piste, là où la poussière n’aura pas été enlevée par le passage des monoplaces tout au long du week-end. Un élément qui pourrait définitivement fait le jeu des Flèches d’Argent ce dimanche.Car, juste derrière Lewis Hamilton, Valtteri Bottas s’élancera également du « bon » côté de la piste grâce à son troisième temps mais à plus de six dixièmes de son chef de file. Le Finlandais, à l’aise tout au long du week-end, n’a pas su tout mettre bout-à-bout lors de cette séance de qualifications. Et pour ajouter aux difficultés de Red Bull Racing pour cette première en terre qatarie, Sergio Pérez n’a pas été en mesure de s’extraire de la Q2 et ne s’élancera que onzième sur la grille de départ. Toutefois, Max Verstappen ne sera pas absolument seul face au duo Mercedes au premier virage. Sur la lancée de ses performances depuis ce vendredi, Pierre Gasly sera sur la deuxième ligne de la grille de départ après avoir signé le quatrième temps. Une séance de qualifications qui s’est toutefois mal terminée pour le Rouennais qui, dans son dernier tour, a endommagé son aileron avant sur les vibreurs de l’avant-dernier virage, le carbone venant ensuite cisailler son pneu avant-droit. Un incident qui l’a contraint à abandonner son AlphaTauri en bord de piste.La bonne surprise de cette séance de qualifications restera Fernando Alonso. Alors que le duel entre Alpine et AlphaTauri fait rage pour la cinquième place du classement constructeurs, l’Asturien a placé son A521 au cinquième rang. De plus, avec des pneus tendres, contrairement aux medium utilisés par les pilotes devant lui, et le « bon » côté de la piste au départ, l’ancien double champion du monde aura un coup à jouer pour bien figurer sur un circuit où doubler risque d’être compliqué. Alors qu’Esteban Ocon s’élancera de la neuvième position, Fernando Alonso sera accompagné en troisième ligne par Lando Norris, qui redonne des couleurs à McLaren après deux Grands Prix compliqués. Le Britannique sera toutefois marqué de près par Carlos Sainz Jr, qui a sauvé les meubles de Ferrari avec la septième place après l’élimination dès la Q2 d’un Charles Leclerc perdu. Le Monégasque a toutefois su faire mieux que Daniel Ricciardo, quatorzième, dans l’optique du match Ferrari-McLaren pour la troisième place du classement constructeurs. Avec une telle première ligne, le départ de ce premier Grand Prix du Qatar promet d’être un feu d’artifice sur un circuit qui fait l’unanimité parmi les pilotes.