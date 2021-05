GP du Portugal : Les réactions des pilotes après la séance de qualifications

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - Pole Position

« C'est un bon sentiment d'être en pôle ici, ça faisait un moment. Les qualifications ont été mon point faible sur les deux dernières courses. J'ai travaillé là-dessus. J'ai beaucoup travaillé encore cette semaine, j'étais vraiment heureux de voir que ça payait et je vais donner le maximum demain (dimanche). On a préféré mettre les pneus medium à la fin mais malheureusement le vent s'est accentué et je n'ai pas pu les mettre en température comme je voulais. C'est quand même un bon résultat. Demain, partir avec les medium peut nous donner des opportunités en course et nous permettre d'aller aussi loin qu'on veut sur le premier relais. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme

« Très beau travail de Valtteri Bottas et de toute l'équipe pour avoir sécurisé cette première ligne. Il faut s'en satisfaire. Je n'ai pas fait le tour parfait mais j'ai donné tout ce que j'avais. On ne peut pas être satisfait car on doit continuer à attaquer et aller de l'avant. Les conditions sont vraiment délicates ici. La surface de la piste est vraiment lisse et il n'y a pas beaucoup d'adhérence, et avec les pneus, vous avez besoin de tours supplémentaires pour obtenir les températures, même si c'est une très belle journée. Une minute, vous avez de l'adhérence et la minute suivante, vous n'en avez plus. C'est délicat pour tout le monde. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 3eme

« J'ai beaucoup souffert avec l'adhérence ici. Mon premier tour en Q3 était pas mal mais j'ai eu ce moment un peu tendu au virage 4. J'étais confiant de pouvoir refaire un tour rapide après mais c'était compliqué dans le dernier secteur. J'étais perturbé par d'autres voitures et le vent à cet endroit, ça m'a coûté beaucoup de temps. Ce n'est pas idéal d'avoir les deux Mercedes devant moi, on va essayer de les battre demain (dimanche) en course, d'être un peu plus stable. Ce n'était pas très plaisant de piloter dans ces conditions. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 4eme

« Ce n’est pas la meilleure séance de qualifications que j’ai pu connaître. En ce qui concerne la recherche de l’adhérence en piste, c’était vraiment très compliqué. Je n’ai jamais vraiment été en mesure de maîtriser la voiture, j’avais l’impression qu’il me manquait quelque chose afin d’avoir le bon rythme. Tout n’a pas marché au mieux aujourd’hui (samedi) mais, au moins, nous avons une bonne position en vue du départ. Notre rythme de course semble être meilleur donc nous espérons être en capacité de mettre Mercedes sous pression et de nous battre pour le podium. Il y a une très bonne opportunité à saisir demain (dimanche) et j’espère que nous parviendrons à tout mettre bout-à-bout. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 5eme

« Je suis satisfait, particulièrement avec la sensation procurée par la voiture aujourd’hui (samedi). Je sens que je fais des progrès, j’ai changé des petites choses avec mon style de pilotage depuis Imola, avec une approche un peu différente au freinage et en entrée de virage. J’ai essayé de nombreuses choses différentes et j’ai l’impression que nous avons fait des progrès. Il y a encore un peu de chemin à parcourir mais plus les courses passent, plus je me sens chez moi avec la SF21. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 6eme

« Ça fait du bien, on est vraiment content de se qualifier aussi bien devant. On a fait des progrès avec la voiture depuis la dernière course. On en a sorti tout le potentiel. On est plus fort qu'à la dernière course, ça fait plaisir. Je pense que la Ferrari de Carlos Sainz Jr, on aurait pu l'avoir. C'est dommage, ça se joue à trois millièmes. Il y aura des stratégies différentes. Des voitures vont partir en medium, d'autres en tendres. Ça risque d'être intéressant. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 9eme

« On savait que ça allait être très compliqué pour la Q3. On a vraiment du mal depuis le début du week-end sur cette piste dans ces conditions-là. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'est vrai qu'on a des soucis à résoudre, il y a énormément de vent. C'est sûr qu'on est moins performant que d'habitude. On verra ce soir ce qu'il faut faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tout donné en qualifications. On est passé de justesse. Pour la course, ça serait mieux d'avoir les medium pour le premier relais. C'est toujours bien d'être dans le Top 10 en qualifications, je suis juste un peu déçu car on n'a pas forcément réussi à bien régler la voiture dans ces conditions. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+, Sky Sports.