GP du Portugal : Les déclarations des pilotes à l’issue de la course

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - Vainqueur

« C'était une course incroyablement difficile sur le plan physique comme psychologique. Il y avait tellement de vent qu'il aurait été très facile de commettre une erreur. Mon départ n'était pas terrible mais je me sentais rapide derrière Valtteri Bottas. J'ai rapidement senti que j'avais la vitesse pour le dépasser. Et puis la voiture de sécurité est arrivée... J'ai laissé passer Max Verstappen, ce qui était une erreur de ma part mais je ne m'en veux pas trop vu que j'ai pu la réparer. Dépasser ces obstacles et dépasser mes deux adversaires, c'était un très bon sentiment. J'adore le défi actuel, la précision qui est nécessaire à chaque moment dans la voiture. C'est pour ça que je me suis préparé toute ma vie. Une telle adversité, c'est ce que je veux et ce que les fans veulent. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 2eme

« On savait qu'on n'était pas spécialement forts ici vu l'an dernier. On a fait mieux cette fois mais ce n'était pas assez. J'ai eu une bonne relance après l’interventions de la voiture de sécurité et j'ai pu dépasser Lewis Hamilton. Mais clairement, je ne pouvais pas attaquer Valtteri Bottas et quand Lewis Hamilton m'a dépassé, il avait plus de rythme. Deuxième, c'est le meilleur résultat qu'on pouvait espérer. C'est dommage de perdre le point du meilleur tour en course à cause de ces règles de limites de piste qui sont vraiment ridicules. Dans l'ensemble, c'était un week-end un peu bizarre au niveau de l'adhérence, nous n'étions pas vraiment performants ici. Mais nous verrons ce que nous pourrons faire à Barcelone. On le savait : il y a des pistes sur lesquelles nous aurons l'avantage et d'autres qui conviendront mieux à Mercedes. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 3eme

« J'ai manqué d'un peu de rythme en pneus medium. Je l'ai assez vite vu. J'ai essayé tout ce que je pouvais, mais Lewis Hamilton et Max Verstappen restaient juste derrière moi et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne me dépassent. En durs, j'ai perdu une place le temps qu'ils chauffent mais ensuite, j'avais un rythme. J’ai également eu un problème de capteur au niveau du moteur, ce qui a fait que je n'ai pas pu me battre vraiment pour la deuxième place. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 4eme

« En ce qui me concerne, cette course a été animée ! Lando Norris a pu me doubler au virage 4 et j’ai pensé qu’il avait les quatre roues hors des limites de la piste donc je ne me suis pas défendu avec l’idée qu’il allait me rendre la place mais ça n’est pas arrivé. C’était une erreur de jugement de ma part et être coincé derrière Lando Norris a compromis ma course, nous coûtant beaucoup de temps. Mon rythme s’est avéré bon quand j’ai pu le dépasser mais j’ai l’impression que le mal était déjà fait. Nous avons ensuite tenté quelque chose de différent sur le plan de la stratégie, misant sur une intervention de la voiture de sécurité dans un long relais mais ça n’a pas fonctionné et la quatrième place reste le meilleur résultat à notre portée. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 5eme

« Je suis très heureux de ma performance aujourd’hui (dimanche). L’ensemble de l’équipe a fait une course solide avec une stratégie parfaitement mis en exécution. Dans les premiers tours, je suis parvenu à prendre l’avantage sur ceux qu’il me fallait dépasser avant de gérer au mieux la relance à la suite de l’intervention de la voiture de sécurité puis l’arrêt au stand. Je suis ravi tant de ma performance que pour l’ensemble de l’écurie. Nous avons pris de bons points et la cinquième place était le meilleur résultat possible aujourd’hui (dimanche), j’en suis donc très heureux. Je remercie infiniment tous ceux qui sont présents ici mais également à l’usine pour leur travail sans relâche.3

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 7eme

« C'était une course amusante pour moi, c'est bon de se retrouver à la lutte avec les Ferrari, les McLaren, les AlphaTauri, des voitures qui étaient devant nous jusque-là. On ne pouvait pas espérer mieux que nos septième et huitième places. On doit continuer à travailler. A titre personnel, je me sens bien mieux que l'an passé, ou plus exactement sur la continuité de la fin de la saison dernière. Je suis bien mieux intégré à l'équipe désormais. Le travail de développement de la voiture a été payant ces dernières semaines. Surtout entre Imola et Portimão. Maintenant, il est difficile de se projeter sur Barcelone, qui est un circuit encore différent des derniers abordés. On espère être au même niveau. Je suis confiant. Toute l'équipe travaille bien et est motivée par les progrès que l'on réalise. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 10eme

« C'était une journée difficile pour nous avec une course compliquée. On savait que c'était une piste où on souffre en général. D’ailleurs, il a été difficile d'entrer dans le Top 10 en qualifications comme en course. On a du travail à accomplir pour comprendre comment faire mieux sur un tel circuit. On a quelques évolutions à venir et je pense que Barcelone va mieux nous convenir. Mais on devra comprendre des choses pour être performants à Monaco ou Bakou. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+, site officiel Red Bull Racing, site officiel McLaren