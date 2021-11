GP du Mexique : Pour Hamilton, Red Bull est actuellement plus performant que Mercedes

Au lendemain des deux premières séances d’essais libres du GP du Mexique, l’heure est venue de dresser un premier bilan. Lewis Hamilton s’est plié à cet exercice et constate déjà les premières difficultés de Mercedes à rivaliser avec Red Bull, d’une part pour le classement constructeurs, mais aussi, et cela va de soi, avec son concurrent dans la course au titre, Max Verstappen. Malgré le doublé des Flèches d’Argent sur la première séance, le septuple champion du monde ne peut que reconnaitre la supériorité de la RB16B de son rival après la deuxième séance, dans laquelle il a été relégué à une demi-seconde du pilote néerlandais. « Nous donnons absolument tout ce que nous avons, et je pense qu'ils (Red Bull) sont juste plus rapides que nous pour le moment. Pas de réelles préoccupations. Nous travaillons sur nos réglages et nous essayons de les améliorer. Mais nous manquons d'appui, c'est... probablement la raison pour laquelle nous avions cette demi-seconde d'écart », commente-t-il pour le site officiel de la F1.

Hamilton doit réduire l’écart au classement

A cinq courses de la fin de la saison, Lewis Hamilton peut commencer à douter, bien que ce ne soit pas dans sa nature et qu’il préfère prendre le taureau par les cornes. Il a vu Max Verstappen remporter le GP des Etats-Unis il y a deux semaines et prendre douze unités d’avance au championnat. Pour réduire l’écart ce week-end, le Britannique doit signer, sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico, sa 101eme victoire en F1 ou terminer, du moins, devant son homologue de 24 ans. Mercedes compte pour le moment 23 points d’avance sur Red Bull au classement constructeurs mais nul doute que l’essentiel n’est pas là. La séance de qualifications programmée ce samedi à 21h révélera si Mercedes aura su améliorer ses monoplaces pour pouvoir rivaliser avec les Red Bull.