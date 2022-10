GP du Mexique (EL3) : Russell et Mercedes à l'aise avant les qualifications

Ahead of qualifying it's George Russell in the box seat 👏#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/v9bpOqyJxV

Verstappen devant Pérez et les Ferrari

FORMULE 1 / GRAND PRIX DU MEXIQUE

Classement des essais libres 3 - Samedi 29 octobre 2022

Mercedes confirme à Mexico. Alors que George Russell a profité de la possibilité d’utiliser les pneus de course pour signer le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique ce vendredi, le pilote Mercedes a confirmé lors de la dernière heure de roulage préalable aux qualifications. Ayant opté très tôt pour utiliser un deuxième train de pneus tendres pour faire une tentative de tour rapide, le Britannique s’est installé à la première place en 1’18’’399. Lewis Hamilton a suivi son coéquipier mais lui a concédé 144 millièmes de seconde sur son meilleur tour, ne faisant mieux que George Russel que dans le deuxième secteur. Dans les dix dernières minutes, autant les pilotes Red Bull Racing que les pilotes Ferrari ont tenté de répliquer aux Flèches d’Argent mais sans que leurs tentatives soient couronnées de succès. Il faut dire que les deux pilotes Mercedes ont fait fort dans le dernier secteur, confirmant les bonnes sensations dans les virages lents vues ce vendredi.En quête d’une 14eme victoire cette saison, Max Verstappen sait qu’il devra se retrousser les manches lors des qualifications. Le double champion du monde a concédé quasiment une demi-seconde à George Russell sur son meilleur tour mais semble avoir de la marge sur Charles Leclerc. En effet, le Monégasque n’a pas paru très à l’aise au volant de sa Ferrari et a échoué à quasiment trois quarts de seconde de la référence. Les coéquipiers respectifs des deux pilotes suivent, Sergio Pérez devançant de 60 millièmes Carlos Sainz Jr. Le Top 10 de cette séance est complété par Lando Norris, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda et Alex Albon. Au volant de sa Williams, le Thaïlandais a devancé d’une courte marge Esteban Ocon alors que Fernando Alonso est à moins d’un dixième de son coéquipier. Dans la lutte pour la quatrième place au classement constructeurs, Alpine va devoir élever son niveau de jeu. Pierre Gasly, en difficulté avec son AlphaTauri, n’a pu faire mieux que la 15eme place avec un retard proche de deux secondes. Les écuries vont maintenant étudier les données pour affiner les réglages en vue de la fin du week-end.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’144Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’477Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’724Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’842Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’902Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’918Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 0’’991Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 1’’493Alex Albon (THA/Williams) à 1’’518Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’561Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’931