GP du Mexique : 14eme succès de la saison pour Verstappen

Max Verstappen appose un peu plus sa marque sur la F1. Une semaine après avoir égalé les treize succès sur une saison de Michael Schumacher et Sebastian Vettel, le champion du monde 2022 n’a pas laissé passer l’occasion d’aller encore plus loin. Au lendemain d’une pole position de haute volée, le Néerlandais a parfaitement appliqué le plan ourdi par son écurie pour éteindre la menace que Mercedes faisait planer. Une stratégie qui s’est déployée dès le départ, quand Max Verstappen a choisi les pneus tendres contrairement aux medium chaussés par George Russell et Lewis Hamilton. Se souvenant d’avoir piégé les Flèches d’Argent au premier virage grâce à une belle aspiration l’an passé, le pilote Red Bull Racing a fait un choix offensif pour essayer de garder l’avantage au bout des 800 mètres de ligne droite. Ce que le Néerlandais a parfaitement réalisé malgré la pression de George Russell, qui a ensuite cédé face à son coéquipier et Sergio Pérez. La hiérarchie établie dès ce premier tour n’a ensuite que peu varié. Avec l’avantage de performance des pneus tendres, Max Verstappen a pu prendre une petite marge sur Lewis Hamilton et gérer l’usure de ses gommes.

Mercedes s’est trompé niveau stratégie

Toutefois, après un peu plus de 20 tours, le pilote Red Bull Racing a commencé à avoir des difficultés, notamment avec un peu avant-gauche à la limite. Alors que son coéquipier Sergio Pérez a vécu un arrêt problématique au début du 24eme tour, Max Verstappen a attendu deux boucles de plus pour passer des pneus medium. Certaine d’avoir fait le bon choix, l’écurie Mercedes a laissé en piste le septuple champion du monde quatre tours de plus avant d’opter pour les pneus durs. Très rapidement, Lewis Hamilton a montré un manque criant de rythme face au leader de la course et s’est plaint d’un choix qu’il assurait ne pas être le bon. George Russell a également été très vindicatif après l’arrêt effectué au 35eme tour. Le jeune pilote britannique a demandé à rallonger son relais en medium pour finir en tendres mais il n’a pas été écouté… alors qu’il avait finalement raison. A la radio, le stand Mercedes n’a cessé de dire à Lewis Hamilton qu’il n’était pas possible que Max Verstappen fasse 46 tours avec ses pneus medium.

Verstappen intouchable, Ferrari à la dérive

Or, sans jamais faillir, le double champion du monde n’a cessé de gagner du terrain sur son rival et sa victoire est très vite devenue inévitable. Au terme de 71 tours parfaitement gérés, Max Verstappen a coupé la ligne d’arrivée avec quinze secondes d’avance sur Lewis Hamilton quand, devant son public, Sergio Pérez n’a pu faire mieux que la troisième place. Un podium qui est exactement le même que celui de l’édition 2021 du Grand Prix du Mexique. Achevant de convaincre George Russell du bien-fondé de ses critiques, Mercedes a fait rentrer le Britannique dans l’avant-dernier tour pour lui permettre d’arracher au Mexicain le point du meilleur tour en course dans la dernière boucle. Une course que Ferrari aura vécu comme spectateur. Sur la même stratégie que Red Bull Racing, Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc ont vu le quatuor de tête s’envoler et n’ont pu faire mieux que, respectivement, la 5eme et la 6eme place. En conséquence, le Monégasque cède à nouveau la deuxième place du classement pilotes à Sergio Pérez, qui va aborder les deux dernières manches de la saison avec cinq longueurs d’avance.

Ocon limite la casse pour Alpine, Gasly à la porte des points

Derrière les trois équipes de pointe, la hiérarchie est encore loin d’être certaine. Alors qu’Alpine a pris l’ascendant en qualifications, McLaren a répondu du tac-au-tac durant la course. Malgré une pénalité de dix secondes pour un accrochage avec Yuki Tsunoda au 51eme tour, Daniel Ricciardo a parfaitement appliqué le plan de l’écurie de Grove avec une fin de course en pneus tendres durant laquelle il a été irrésistible. Repoussant Esteban Ocon au-delà de la fenêtre de dix secondes liée à sa pénalité, l’Australien prend une septième place qui va lui redonner le sourire. Lando Norris, quant à lui, s’est battu pendant 39 tours avec des pneus durs et prend la neuvième place à quatre secondes d’Esteban Ocon, qui était sur la même stratégie. Le Français apporte quatre points à Alpine car Fernando Alonso, trahi par son moteur a dû abandonner au 65eme tour. Au classement constructeur, l’écurie française conserve une avance de 18 longueurs. En verve ce samedi, Valtteri Bottas a tenu bon en course pour apporter le point de la 10eme place à Alfa Romeo au prix d’une belle défense face à Pierre Gasly, qui a dû composer avec une pénalité de cinq secondes pour avoir sorti Lance Stroll de la piste sur un dépassement musclé au 13eme tour. Une nouvelle course à oublier pour le futur pilote Alpine, qui pourra se refaire au Brésil, où le dernier sprint de la saison sera organisé.