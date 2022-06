GP du Canada (EL2) : Verstappen se maintient en tête devant les Ferrari

Alpine dans le match avec Red Bull Racing et Ferrari ?

FORMULE 1 / GRAND PRIX DU CANADA

Classement des essais libres 2 - Vendredi 17 juin 2022

Max Verstappen continue de mener grand train à Montréal. Auteur du meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Canada, le leader du championnat a récidivé lors de la deuxième heure de roulage sur le Circuit Gilles-Villeneuve. Toutefois, la différence avec la concurrence n’est pas flagrante, tant sur un tour lancé que sur les longs relais. Avec son meilleur tour conclu en 1’14’’127, Max Verstappen ne devance Charles Leclerc que de 81 millièmes de seconde, le Monégasque perdant toute l’avance constituée dans les deux premiers secteurs dans le troisième, essentiellement constitué de la ligne droite remontant vers les stands. Deuxième en début d’après-midi heure canadienne, Carlos Sainz Jr a reculé derrière son chef de file et concède 225 millièmes au meilleur temps. Si Fernando Alonso a été le trouble-fête du début de week-end, c’est Sebastian Vettel qui a tenu ce rôle lors de cette deuxième séance, à trois dixièmes de Max Verstappen.L’Asturien, quant à lui, prend la cinquième place à quatre dixièmes de second mais l’Alpine semble briller sur les longs relais. En effet, selon les temps au tour effectués avec une charge en carburant plus importante, l’Alpine est très proche des références de Red Bull Racing et Ferrari. Pierre Gasly, de son côté, a signé le sixième temps à trois quarts de second, devant George Russell, qui sauve encore la mise de Mercedes. En effet, Lewis Hamilton n’a pu faire mieux que 13eme et s’est ostensiblement plaint du caractère inconduisible de sa monoplace. Lando Norris et Daniel Ricciardo, quant à eux, devancent Esteban Ocon, qui complète le Top 10 de cette séance. Alors que Max Verstappen parade au sommet de la feuille des temps, Sergio Pérez n’a pas été en mesure de tout mettre bout-à-bout sur sa simulation de qualifications, avec un blocage de roues et un tout-droit. En conséquence, le Mexicain n’a pu faire mieux que 11eme. Une séance qui a également vu Valtteri Bottas être dans l’incapacité de réaliser le moindre tour chronométré, trahi par la mécanique de son Alfa Romeo. Cette deuxième séance s’est surtout conclue sous un ciel de plus en plus menaçant, la pluie s’invitant quelques minutes après le drapeau à damier.Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’081Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’225Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) à 0’’315Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’416Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 0’’752George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’844Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’860Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 0’’906Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 0’’’992