GP du Canada (EL1) : Verstappen s'installe en tête, Leclerc évite les pénalités

Pas (encore) de pénalité pour Leclerc

FORMULE 1 / GRAND PRIX DU CANADA

Classement des essais libres 1 - Vendredi 17 juin 2022

Max Verstappen ne relâche pas la pression au Canada, qui revoit la F1 trois ans après. Moins d’une semaine après sa victoire lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le champion du monde en titre s’est montré le plus rapide lors de la première séance d’essais libres disputée sur le Circuit Gilles-Villeneuve. Le pilote Red Bull Racing s’est installé au sommet de la feuille des temps avec un tour en 1’15’’158 sur une piste encore loin de son niveau optimal d’adhérence, ayant été copieusement lavée par les violents orages qui ont frappé Montréal ce jeudi et dont la menace reste pesante pour le reste du week-end. Trahi par sa mécanique dimanche dernier à Bakou, Carlos Sainz Jr est le premier poursuivant de Max Verstappen mais rend 246 millièmes de seconde au Néerlandais. L’Espagnol est suivi de près par… son compatriote Fernando Alonso. Alors que son maintien aux côtés d’Esteban Ocon pour 2023 ne fait guère de doutes, Oscar Piastri étant annoncé avec insistance du côté de Williams la saison prochaine en lieu et place de Nicholas Latifi, l’Asturien a profité d’une Alpine en forme pour signer le troisième temps à 373 millièmes de la référence.Derrière ce trio à la composition inhabituelle, Sergio Pérez termine quatrième mais concède pas moins de 461 millièmes de seconde à son coéquipier sur cette première séance d’essais libres du Grand Prix du Canada. Charles Leclerc, quant à lui, est également à une bonne demi-seconde de Max Verstappen. Le Monégasque a été au centre de l’attention en début de séance. Alors que la rumeur voulait qu’il écope d’une pénalité sur la grille de départ en raison d’un quota d’éléments moteur dépassé, le pilote Ferrari a bien utilisé un moteur essentiellement neuf… sauf le turbo-compresseur, qui était la principale menace le concernant. George Russell suit Charles Leclerc quand Lance Stroll devance Lewis Hamilton, ayant fait le même temps que le Britannique mais plus tôt dans cette séance. Côté Français, Pierre Gasly doit se contenter du 11eme temps à une seconde après avoir été au rendez-vous en Azerbaïdjan. Esteban Ocon, quant à lui, n’est pas au niveau de son coéquipier avec le 15eme temps de cette séance. Son baquet étant désormais menacé pour la saison prochaine, Nicholas Latifi n’a été devancé que par Mick Schumacher en fond de classement.Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’246Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’373Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’461Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’508George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’664Lance Stroll (CAN/Aston Martin) à 0’’719Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’719Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) à 0’’883Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) à 0’’925Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’007Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’263