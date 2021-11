GP du Brésil : Pas d'enquête après l'incident Hamilton-Verstappen, Mercedes conteste !

Mercedes tente le tout pour le tout contre Red Bull Racing



Toto Wolff n’avait fait guère de mystère de ses intentions. Peu après l’arrivée du Grand Prix du Brésil, remporté ce dimanche à Interlagos par Lewis Hamilton devant Max Verstappen, le patron de l’écurie Mercedes avait affirmé devant la presse que « la diplomatie a pris fin ». L’écurie allemande l’a confirmé au travers d’un message publié sur son compte officiel Twitter qui pourrait mettre le feu aux poudres dans cette fin de saison sous haute tension. « L’équipe Mercedes-AMG confirme qu’elle a sollicité ce jour un droit de révision en lien avec l’incident entre la voiture 44 et la voiture 33 dans le 48eme tour du Grand Prix du Brésil 2021, sur la base de nouvelles preuves qui n’étaient pas disponibles pour les commissaires au moment de leur décision », déclare Mercedes dans ce message laconique. Une demande qui est liée directement à la première offensive de Lewis Hamilton sur Max Verstappen ce dimanche à Interlagos. Alors que le Britannique est passé à l’attaque par l’extérieur, les deux pilotes se sont retrouvés hors des limites de la piste et le Néerlandais avait pu conserver l’avantage.Une décision qui intervient quelques heures après la publication sur les réseaux sociaux par la Formule 1 des images de l’incident issues des caméras embarquées des deux monoplaces. Pour justifier cette demande, Mercedes se base sur l’article 14.1.1 du Code Sportif International de la FIA qui dit qu’« en cas de découverte d'un élément nouveau, significatif et pertinent qui n’était pas à la disposition des parties introduisant le recours au moment de la décision concernée, les commissaires sportifs ayant statué, ou en cas de défaillance, ceux qui seront désignés par la FIA, peuvent décider de réexaminer leur décision suite à l’introduction d’un recours en révision ». Autrement dit, Mercedes conteste officiellement la décision des commissaires de la FIA de ne pas ouvrir d’enquête sur cet incident et, par cette procédure, espère voir Max Verstappen être sanctionné a posteriori et… de perdre la deuxième place au bénéfice de Valtteri Bottas. En effet, seules un peu plus de trois secondes ont séparé le Néerlandais du Finlandais sur la ligne d’arrivée alors que la pénalité minimale est l’ajout de cinq secondes au temps de course. En cas de décision favorable à Mercedes, Lewis Hamilton pourrait reprendre trois points à son rival et ainsi revenir à onze longueurs avant les trois derniers Grands Prix.