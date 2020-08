GP du 70eme anniversaire : Bottas rassuré, Hamilton déçu, Hulkenberg impatient

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1er

« J'adore les qualifications, surtout quand ça se passe bien, c'est une bonne sensation. C'est vraiment cool d'avoir tiré le meilleur de moi-même et de la voiture. Je pense que nous avons fait un bon pas en avant au niveau des réglages par rapport au week-end dernier. Je pense que c'est pour cette raison que la performance qualificative a été meilleure pour moi aujourd'hui que le week-end dernier. J'en suis vraiment, vraiment satisfait. Et encore une fois, je suis fier de piloter cette voiture exceptionnelle, elle est si rapide ! Mentalement, quand on part de la pole, on ne peut que viser la victoire. Je pense que le rythme de course est là. Le premier job est de prendre un bon départ, comme je l'ai fait la semaine dernière, et de partir de là. Bref, la mentalité est d'essayer de gagner. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme

« Ce n'était pas génial. Mais Valtteri a fait du bon travail et méritait la pole, j'imagine. Pour moi, ce n'était simplement pas un dernier tour parfait. Je ne pense pas que beaucoup de pilotes vont parvenir à gérer les tendres. Déjà, je faisais de la gestion la semaine dernière, et le pneu n'a pas tenu jusqu'au bout. Il est donc extrêmement improbable que beaucoup de pilotes fassent un seul arrêt demain. »

Nico Hulkenberg (ALL/Racing Point) - 3eme

« Ce sont sept derniers jours de folie. La semaine passée, vous savez, les hauts sont revenus et les bas ont été vraiment extrêmes dimanche. Ce week-end, je me sens évidemment bien mieux dans la voiture, plus préparé. Les qualifs sont toujours compliquées. En Q2, je me suis un peu rendu la vie difficile et j'ai eu un peu peur d'avoir endommagé la voiture, et ensuite oui, en Q3, c'était juste tête baissée, plein gaz, j'ai donné tout ce que j'avais. Un peu surpris, honnêtement, de me tenir ici en troisième place, mais évidemment un grand sourire sur mon visage, mais aussi, oui, beaucoup de respect pour la course de demain. ça va clairement faire mal, encore plus en n'ayant pas l'expérience de la semaine passée et en n'étant pas allé jusqu'au bout avec le départ et tout, parce que c'est encore nouveau avec cette voiture. Mais, vous savez, nous allons faire ce que nous pouvons. Je vais essayer d'apprendre vite et de maintenir la voiture là où elle mérite d'être. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 4eme

« J’espère que je pourrai prendre un bon départ. J’ai utilisé le pneu le plus dur en Q2 cet après-midi, qui était le médium le week-end passé, donc je ne m’attends pas à ce que ce soit trop mauvais. Le premier relais se déroulera probablement mieux. Bien sûr, ma stratégie va dépendre de la présence de voitures de sécurité, mais nous sommes dans une bonne position. Il faudra veiller à prendre un bon départ, mais je ne m’attends pas à rencontrer trop de problèmes avec les voitures derrière moi. Le but est de revenir sur le podium, au minimum ! »



Sources : Interviews officielles F1, Sky Sports