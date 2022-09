GP d'Italie : Les principales déclarations des pilotes à l'issue des qualifications

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - Pole position

« C'est incroyable. Ce n'était pas simple, je savais qu'il y avait du potentiel dans la voiture mais il fallait tout mettre bout à bout. Et je l'ai fait. Je suis très heureux de mon tour et de notre niveau de performance. Ça a été un excellent week-end jusqu'ici. Les sensations de la voiture sont très bonnes. J'espère répéter ma performance de 2019 demain (dimanche). J'ai pris plus de risques dans le dernier tour. Il fallait en prendre en posant toute la performance de la monoplace. Merci au public, c'est toujours incroyable de piloter à Monza. Il faut terminer le travail demain (dimanche). »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 2eme

« C'était serré, on a choisi volontairement de partir avec plus d'appuis aérodynamiques. Sur un tour, ce n'est peut-être pas l'idéal mais pour la course, ça peut nous rendre assez forts vu que je vais partir de plus loin derrière. C'était finalement un bon tour, ça reste un bon week-end. La bataille sera intéressante demain (dimanche). Je vais essayer de rester à l'écart du danger puis je vais tout faire pour remonter par la suite. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 3eme

« C'était une très belle séance de qualifications. Je me sentais très bien. J'ai vraiment pu attaquer fort en Q2 et en Q3. Le problème, c'est que je n'ai pas eu l'aspiration en Q3 et j'ai peut-être lâché quelques dixièmes de seconde qui auraient pu m'offrir la pole. J'ai dû prendre des risques. Mais quoi qu'il arrive, je pars dernier demain (dimanche). Je ne vais pas mentir, ça fait mal de partir en fond de grille parce que la voiture a été très compétitive tout le week-end. C'est difficile mais je vais essayer d'offrir un beau spectacle à tout le monde. J'espère remonter suffisamment pour offrir un doublé aux tifosi. »

George Russell (GBR/Mercedes) - 6eme

« On savait que ce serait à peu près le cas de partir à l'avant parce que nos rivaux principaux sont pénalisés. C'était une séance étrange. J'étais assez solide en Q1, avec deux dixièmes de seconde de retard sur les Ferrari et j'ai amélioré mon temps de seulement un demi-dixième en Q3. C'est dommage. On est concentré sur la course et on a conservé un train de pneumatiques tendres. J'espère que ça nous aidera. »

Nyck de Vries (PBS/Williams) - 13eme

« Je me suis réveillé ce (samedi) matin en me disant que j'allais juste faire une apparition dans le paddock. Puis on m'a dit d'aller rapidement chez Williams car un briefing m'attendait pour la troisième séance d'essais libres. C'est devenu clair que j'allais courir. Je suis vraiment désolé pour Alex Albon. J'espère qu'il va récupérer rapidement. Une fois qu'on est dans la voiture, il faut laisser tout ça de côté pour être prêt pour ce qui arrive. On a très peu de temps pour choisir les points sur lesquels il faut se concentrer. Tout le monde m'a bien aidé. Je devrais être heureux et satisfait mais je ne le suis jamais complètement. Je pense qu'il y avait plus à aller chercher. Ça reste néanmoins correct. Je pense que mon deuxième tour en Q1 était vraiment très bon. Ça n'a pas été assez propre en Q2. Je vais faire le maximum de travail ce (samedi) soir pour être prêt pour la course. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 9eme

« On ne s'attendait pas à faire cette Q3, et donc à se retrouver en sixième position demain sur la grille. Je suis vraiment content. C'est dommage pour le dernier tour. Il était bon et on se le fait annuler à cause des limites de piste. Sinon, on aurait pu passer devant Daniel Ricciardo. C'est impressionnant ce qu'a fait Nyck de Vries. Les gens doivent s'en rendre compte. C'est extrêmement compliqué. Il a roulé dans l'Aston Martin lors de la première séance d'essais libres et conduit la Williams à partir de la troisième. Il n'a eu qu'une séance pour s'adapter. C'est bien joué de sa part. J'espère qu'on pourra le voir sur la grille l'année prochaine. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 11eme

« C'était serré tout le week-end. Il nous a manqué un peu plus d'adhérence à l'arrière de la voiture. J'ai fait une petite erreur à un endroit. Ce n'était pas hyper propre en Q2. Je pense que la voiture avait le potentiel pour aller en Q3. Il faut garder le positif, de toute façon j'ai la pénalité pour demain (dimanche). Le plus important pour moi était de grappiller quelques places pour partir le moins loin possible. Beaucoup de voitures ont reçu des pénalités, il faut voir la situation. On doit avoir un bon rythme en course. C'est possible de remonter à Monza. Je devrais remonter dans les points. C'est l'objectif. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+