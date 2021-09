GP d'Italie : Les principales déclarations à l'issue de la course

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - Vainqueur

« Ça fait très longtemps que je n'avais pas gagné. Ça a bien fonctionné pour moi hier (samedi) et j'ai effectué un bon départ. Toutefois, il n'y a jamais de garanties derrière. Il fallait vraiment tenir sur le premier relais. On n'avait pas une super vitesse mais c'était suffisant pour garder Max Verstappen derrière. Puis il y a eu la voiture de sécurité et d'autres choses ici et là. Clairement, je ne m'attendais pas à ça du début à la fin. Mais, au fond de moi, je savais vendredi que quelque chose de bien allait se produire ce week-end. J'étais un peu en retrait depuis le début de l'année. J'ai eu des places un peu plus lointaines. Bien sûr, le break estival an août m'a fait du bien. Je me sentais mieux que sur les derniers week-ends. Ce doublé est incroyable. Pour McLaren, tout le monde dans l'équipe, c'est juste génial. Pour une fois, je n'ai plus les mots. Je tiens remercier le public italien. Merci beaucoup. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 2eme

« Premièrement, un grand merci à tout le monde, les fans, toutes les équipes. On a vécu un week-end incroyable. Il y a quatre ans, quand j'ai rejoint l'équipe, tout le monde travaillait pour ça. Et ça y est, on a notre doublé. C'est un beau pas en avant pour nous tous. Je suis heureux pour toute l'équipe même si Daniel Ricciardo finit devant moi. Ça aurait pu terminer dans l'autre sens mais je suis juste heureux de finir deuxième. Je suis vraiment content pour Daniel. J'aurai ma chance dans le futur. Heureusement, j'ai vu l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen dans mon rétroviseur. J'étais certain qu'il allait se passer quelque chose quand Max était derrière moi et que Lewis arrivait. Ça m'a rendu la vie un peu plus facile. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 3eme

« En partant dernier, c'est sûr que ce n'était pas simple. J'avais dit à l'équipe que je serai sur le podium aujourd'hui (dimanche) et je l'ai fait. Je suis heureux qu'on ramène plus de points que Red Bull Racing et je pense que nous avons maximisé nos possibilités. On a perdu des points en raison de l'accrochage de Max Verstappen avec Lewis Hamilton mais j'ai fait mon travail. Je n'ai rien vu de cet accident. Je ne sais pas qui est fautif mais c'est malheureux. C'est bien d'avoir une petite semaine de break avant de revenir à la compétition. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 4eme

« D'un côté, je suis content car très honnêtement, si je regarde ma performance, je la classe dans le Top 5 de mes meilleures courses en Formule 1. C'était une super course. Tous les tours que j'ai fait, j'étais à la limite. Dès qu'il y avait une opportunité, j'ai essayé de la prendre notamment quand Valtteri Bottas m'a doublé, j'ai essayé de reprendre ma place tout de suite. C'était chaud mais on est trop vulnérables dans les lignes droites. Notre course était un peu compliquée après le deuxième passage de la voiture de sécurité. Quand on voit les McLaren qui font le doublé, c'est frustrant d'autant que je suis proche du podium. C'est comme ça. Aujourd'hui (dimanche), on a maximisé le résultat de l'équipe donc c'est bien. Je suis vraiment content pour Daniel Ricciardo. Quand on voit son début de saison et comment il a galéré par rapport à Lando Norris, ça fait plaisir à voir. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 10eme

« Un grand bravo à Daniel Ricciardo, tout le mérite lui revient. Après un début de saison difficile, ça fait plaisir de le voir en haut. Pour nous, ça a été une course assez frustrante car le résultat ne représente pas le travail qu'on a fait pendant la course et qui a été très bon tout le week-end. Après le départ, j'ai dû redonner ma place à Nicholas Latifi donc je reste coincé derrière lui, puis j'arrive à le doubler au restart. Et après je prends cinq secondes de pénalité pour cette collision avec Sebastian Vettel. Je ne suis vraiment pas d'accord avec les commissaires. La même chose est arrivée à Charles Leclerc et Lewis Hamilton en 2019. Vous l'avez bien vu, c'est la piste qui se resserre, on se touche un petit peu mais il n'y a aucun dommage pour les deux voitures. Cette pénalité nous coûte la septième, voire la sixième place. C'est décevant mais on a réussi à sauver les meubles de week-end. On a su tirer toute la performance de la voiture. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - Abandon

« Nous avons eu un brillant début de week-end, avec une autre solide performance en qualification, mais après la qualification sprint d'hier (samedi), tout a été très décevant. Nous savions qu'il y avait un problème dans les premiers tours, mais nous n'avons pas pu le résoudre avant la course. Nous ne connaissons pas encore le problème exact, mais malheureusement, nous avons dû abandonner. C'est notre course à domicile, donc c'est difficile de perdre les deux voitures ici aujourd'hui (dimanche). Nous savons que la performance de la voiture est là, donc nous devons juste travailler dur et nous préparer pour la prochaine course. »



Sources : Canal +, interviews officielles F1, site officiel Scuderia AlphaTauri