GP d'Italie - F1 : Ricciardo, la renaissance du phœnix australien

Today meant the world to Daniel, Lando, Zak, Andreas and the entire team.

Presque dix ans sans victoire pour McLaren

Il est l'un des pilotes les plus appréciés du circuit. En atteste la pluie de compliments qu'il a reçue à l'issue de sa victoire ce dimanche lors du Grand Prix de Monza. Alors que l'année dernière, c'est Pierre Gasly qui avait créé la surprise en s'imposant sur le circuit italien, cette année, c'est bien Daniel Ricciardo qui a remporte sa huitième victoire en carrière au volant de la McLaren orange.. Mais voilà la trêve estivale programmée après la 12eme manche de la saison et surtout cette victoire en Hongrie d'Esteban Ocon ont donné des idées au pilote australien, au même titre qu'elles lui ont permis de se remettre en question et de trouver les failles dans l'adaptation qui était la sienne à sa nouvelle écurie comme à sa nouvelle voiture. Quatrième du Grand Prix de Belgique malgré le peu de tours disputés, c'est surtout sa qualification, obtenue dans des conditions dantesques, qui avait marqué les esprits. Et même si au GP des Pays-Bas, les McLaren n'avaient absolument pas été dans le coup, une nette amélioration dans le rythme de Ricciardo s'était fait sentir.D'origine italienne, l'intéressé s'est attaché à les faire rejaillir sur le circuit de Monza. Acclamé par la foule tout au long du week-end, il s'était d'abord retrouvé cinquième des qualifications vendredi, puis troisième le lendemain à l'issue d'un super départ lors des qualifications sprint samedi.Son jeune coéquipier Lando Norris, impatient, avait pourtant demandé à de nombreuses reprises à la radio de pouvoir passer devant, mais McLaren est resté sur sa stratégie initiale et maintenu sa confiance envers Ricciardo, ne serait-ce que pour le récompenser de son week-end parfait. L'Australien offre ainsi sa première victoire à l'écurie de Woking depuis le succès de Jason Button en 2012 lors du Grand Prix du Brésil. René de ses cendres à Monza, le phœnix Ricciardo ne compte pas s’arrêter là.