GP d’Espagne : La course annulée en cas de nouvelle poussée du coronavirus ?

Déjà amputé de nombreuses épreuves, le calendrier 2020 de la Formule 1 va-t-il encore perdre une course ? Le 14 août prochain, après les deux manches disputées à Silverstone, le paddock doit se rendre en Catalogne pour le Grand Prix d’Espagne, disputé sur le Circuit de Barcelone. Or, la région fait actuellement face à une augmentation du nombre de contaminations par le coronavirus et certaines villes, dont Barcelone, conseillent à leur population de respecter une période de confinement, notamment la nuit. La situation sanitaire en Catalogne pourrait ainsi remettre en cause la tenue de la sixième manche du championnat du monde, la dernière du deuxième « triple-header » mis en place par les organisateurs du championnat afin de placer un maximum de courses d’ici la fin de l’année. La FIA très attentive à l’évolution de la situation

Alors que la F1 a récemment confirmé que, face à la situation sanitaire en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, le championnat ne fera pas étape au Canada, aux Etats-Unis, au Mexique et au Brésil en 2020, la FIA fait preuve d’une attention toute particulière concernant la situation en Catalogne. Toutefois, en l’état actuel des choses et en l’absence d’ici là d’une aggravation notable de la situation dans la région, tant la FIA que la F1 considèrent que le Grand Prix d’Espagne, qui devrait être disputé à huis clos contrairement au Grand Prix de Russie prévue à la fin du mois de septembre, pourra avoir lieu à la date prévue, selon une information de la BBC. En cas de nouvelles poussées épidémiques, les autorités sportives pourraient revoir leur position et ordonner l’annulation pure et simple de l’épreuve. Et ce malgré la mise en place d’un protocole sanitaire strict qui a fait ses preuves.