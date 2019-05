GP d'Espagne-Hamilton: "Tout s'est passé comme prévu"

Revanchard forcément après avoir dû s'incliner pour la 3e fois de suite en qualifications devant son coéquipier Valtteri Bottas, Lewis Hamilton a avoué avoir tiré l'inspiration pour s'imposer dans le Grand Prix d'Espagne dimanche, à Barcelone, dans le message reçu de la part d'un enfant malade. A l'arrivée, le Britannique, qui en profite pour reprendre la tête du championnat du monde des pilotes, ne cachait pas sa satisfaction au micro de Canal+ après le nouveau cavalier seul des Mercedes.

"Je dois saluer l'équipe au vu d'un tel résultat. Cinq doublés consécutifs, c'est du jamais vu !, lançait-il tout sourire. Je suis fier du travail qui a été accompli pour en arriver là. Les courses n'ont pas toujours été faciles, mais ce type de voiture facilite les choses. Mon départ était solide, mais j'ai rapidement vu la voiture rouge de Sebastian (Vettel) avant le premier virage. Je me suis surtout évertué à freiner plus tard que Valtteri et j'ai pu passer. Après le départ de la voiture de sécurité (en fin de course), il était important de maintenir les pneus en température, pour les garder le plus frais possible et pour faire des écarts d'entrée. On peut dire que, globalement, tout s'est passé comme prévu !"

Moins de sourire évidemment chez Bottas, victime d'un problème technique au départ et qui n'aura pas pu profiter de l'avantage de sa pole : "Oui c'est serré. C'est au départ que je me suis mal envolé. Il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre avec mon embrayage. C'est là que j'ai tout perdu. En tant qu'écurie, c'est super. De nouveau sur le podium pour faire un doublé, la cinquième fois de suite. On marque beaucoup de points, c'est ce qui compte. C'est important. Je suis juste intéressé de savoir pourquoi je n'ai pas eu le départ que je devais et que je voulais prendre", concluait le Finlandais.