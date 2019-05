GP d'Espagne: Hamilton s'impose devant Bottas et reprend la tête du championnat

Aiguillonné par son coéquipier, poleman pour la 3e fois de rang, Lewis Hamilton reprend la main chez Mercedes en remportant dimanche, sur le circuit de Barcelone, le Grand Prix d'Espagne, sa 76e victoire en carrière, la 3e de la saison, au terme d'un nouveau cavalier seul des Flèches d'argent. Le Britannique a su prendre le meilleur départ pour ne plus lâcher la tête et l'emporter devant Valtteri Bottas (+4"074), victime d'un problème d'embrayage, et Max Verstappen 3e sur sa Red Bull (+7"679). Les Ferrari déchantent une fois encore au terme d'une course erratique qui voit Sebastian Vettel prendre une décevante 4e place (+9"167) devant son coéquipier Charles Leclerc (5e, +13"361).

A noter l'entrée dans les points de Pierre Gasly (6e, +19"576) et de Romain Grosjean (10e, +36"641), qui concrétise là les progrès d'une Haas transfigurée pour ce retour en Europe.