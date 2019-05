GP d'Espagne-Hamilton: "Je n'ai pas fait le travail"

Lewis Hamilton s'élancera de la 2e position ce dimanche au Grand Prix d'Espagne. En effet, l'Anglais, 2e à l'issue des qualifications (1'16''040), n'a pas pu faire mieux que son coéquipier Valtteri Bottas (1'15''406), ce samedi à Barcelone. Un résultat qui ne réjouit pas le quintuple champion du monde à titre personnel.

"Bravo à Valtteri (Bottas). Il a fait un travail magnifique. De mon côté, Je n'ai pas réussi à faire le tour en entier et particulièrement en Q3. En fin de compte, je n’ai pas fait le travail mais c’est formidable pour l’équipe d’avoir un 1-2. Je vais tout donner demain. C'est bien d'avoir réussi à faire le doublé. On essaiera de le convertir demain", a déclaré Hamilton interrogé au micro de Canal + à la fin de la séance, toutefois heureux que les deux Mercedes soient une nouvelle fois aux avant-postes.

Sebastian Vettel, de son côté, partira en 3e position, dimanche, après avoir effectué un temps peu satisfaisant lors des qualifications (+0"866 sur Bottas).

"Je suis moins content de ma voiture dans le dernier secteur, c'était un peu compliqué. Il fallait que j'essaye quelque chose dans ma deuxième tentative de Q3 et ça n'a pas fonctionné. Je suis content mais pas tant que ça. La voiture, je ne la sens pas mal, elle est juste pas assez rapide. En terme d'équilibre, on est à peu près ok. On a un peu de sous-virage, c'est vrai. Mais d'une manière générale, sur ce genre de virage un peu lent, on manque de grip et de charge et c'est ce qui nous pénalise", a affirmé le pilote Ferrari, conscient qu'il devra s'employer pendant la course pour essayer d'accrocher les Mercedes.