GP d’Espagne (Essais libres 1) : Mercedes prend déjà l'ascendant, Grosjean surprenant sixième

Grosjean surprenant sixième, Ocon et Gasly en retrait

Mercedes compte bien reprendre sa marche en avant. Si Lewis Hamilton s’était imposé sur trois roues lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, la deuxième manche disputée à Silverstone a tourné au fiasco avec la victoire méritée d’un Max Verstappen plus à l’aise dans la fournaise du Northamptonshire. Une semaine après, le paddock de la F1 s’est installé à Barcelone et les Flèches d’Argent ont repris leur place au sommet de la feuille des temps. A l’occasion d’une première séance d’essais libres disputées dans des conditions de piste chaudes (30°C dans l’air, 43°C pour la piste), Valtteri Bottas a signé le meilleur temps (1’16’’785) avec une marge infime sur son coéquipier et leader du championnat du monde Lewis Hamilton (+0’’039), qui a démontré beaucoup de sous-virage dans cette matinée. Encore une fois, la marge avec la concurrence est impressionnante. Victorieux lors du Grand Prix du 70eme anniversaire de la F1, Max Verstappen pointe à 939 millièmes du Finlandais.Le Néerlandais, qui a rivalisé avec les Mercedes sur une première ébauche de rythme de course, devance les deux pilotes Ferrari. Charles Leclerc, qui pointe à plus d’une seconde de Valtteri Bottas, devance de onze millièmes son coéquipier Sebastian Vettel, qui bénéficie ce week-end d’un châssis neuf alors que la Scuderia continue d’expérimenter avec la SF1000 pour essayer de réduire son déficit de performance. La surprise vient de la sixième place avec Romain Grosjean qui a hissé sa Haas, qui n’évolue toujours pas cette saison, aussi haut dans la hiérarchie, à une seconde et demie du meilleur temps. Le Français devance Sergio Pérez, qui fait son retour après deux Grands Prix d’absence pour cause de coronavirus, Alexander Albon, Kevin Magnussen et Lance Stroll dans le Top 10 de ces premiers essais. Esteban Ocon n’a signé que le 12eme temps (+1’’959), loin devant son coéquipier Daniel Ricciardo, seulement 18eme devant les deux Williams. Pierre Gasly, pour sa part, n’a signé que le 14eme temps (+2’’103). Une séance d’essais qui n’a pas été émaillée d’incidents mis à part le tête-à-queue du rookie israélien Roy Nissany, qui a emprunté la monoplace de George Russell et n’a concédé que trois dixièmes à Nicholas Latifi.