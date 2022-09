GP des Pays-Bas : Verstappen signe une nouvelle victoire devant Russell et Leclerc

LAP 15/72

Sainz pits but it's a slow stop 😫



Looks like the fresh left rear tyre wasn't ready to go on the car.



Meanwhile behind, Perez is unable to avoid a wheel gun lying on the ground.#DutchGP #F1 pic.twitter.com/axMZUUuFjX



— Formula 1 (@F1) September 4, 2022

Tsunoda a fait paniquer le paddock

Mercedes a vu son coup tactique échouer



MAX VERSTAPPEN WINS AT ZANDVOORT!!!

What an incredible race that was! 😵



Russell takes second place with Leclerc finishing third#DutchGP #F1 pic.twitter.com/NO0f0nJjss



— Formula 1 (@F1) September 4, 2022

Verstappen a profité du cadeau d’Hamilton

FORMULE 1 / GRAND PRIX DES PAYS-BAS

Classement final - 72 tours (306,587km) - Dimanche 4 septembre 2022

Meilleur tour en course (+1 point) : Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 1’13’’652

Classement du championnat du monde pilotes après 15 Grands Prix (sur 22)

Classement du championnat du monde constructeurs après 15 Grands Prix (sur 22)

Max Verstappen reste le patron aux Pays-Bas ! Déjà vainqueur l’an passé à Zandvoort pour le retour de la F1 en terre batave, le champion du monde en titre a fait chavirer de bonheur ses nombreux supporters mais rien ne lui a été épargné tout au long des 72 tours. Dès le départ, le Néerlandais a été sous la menace de Charles Leclerc, qui a pris une meilleure impulsion. Parvenant à fermer la porte avant le virage de Tarzan, Max Verstappen a pu conserver la main pour alors essayer de déployer sa stratégie. Une question qui a animé la première partie de course entre les gommes tendres chaussées par l’essentiel des pilotes et les gommes medium que les deux membres de l’écurie Mercedes ont choisi pour démarrer l’épreuve. Face à une dégradation plus importante, Ferrari a fait rentrer Carlos Sainz Jr, alors troisième, dès le 15eme tour… mais le pneu arrière gauche n’était pas prêt et l’Espagnol a perdu une dizaine de secondes. Une énième erreur de la part de l’écurie de Maranello qui a ruiné sa course. Trois tours plus tard, Charles Leclerc n’a pas connu la même mésaventure puis Max Verstappen a efficacement couvert la stratégie du Monégasque pour garder l’avantage.Une première vague d’arrêt à laquelle Lewis Hamilton et George Russell n’ont pas pris part, du fait d’avoir chaussé des pneus plus endurants au départ. Néanmoins, Max Verstappen n’a eu besoin que de neuf tours pour reprendre la monoplace portant le numéro 63. Sentant que la limite était atteinte les deux Flèches d’Argent se sont arrêtées à deux boucles d’écart, soit à l’entame du 30eme et au 32eme tours. Dès lors, le plan de Mercedes était clair, c’est-à-dire faire un seul arrêt quand leurs rivaux en feraient au moins deux. La gomme dure se montrant plus performante qu’attendu, les deux pilotes Mercedes ont enchaîné les meilleurs tours en course. Néanmoins, au 44eme tour, Yuki Tsunoda a fait passer un frisson dans la ligne des stands en s’arrêtant sur le bord de la piste, assurant qu’une de ses roues n’était pas bien serrée. Une potentielle neutralisation qui a fait hésiter le stand Ferrari pour arrêter Charles Leclerc. Le Monégasque est resté deux tours de plus en piste avant de chausser des pneus durs mais, peu après, Yuki Tsunoda s’est définitivement arrêté en pleine piste pour ce qui était visiblement un problème de transmission. La voiture de sécurité virtuelle est alors intervenue pendant trois tours.Max Verstappen, Lewis Hamilton et George Russell ont tous décidé de changer de stratégie. Alors que le Néerlandais a opté pour la gomme dure, les pilotes Mercedes ont joué l’offensive avec des medium alors que le leader a vu la course reprendre avec un matelas d’une quinzaine de secondes sur son plus proche rival. Un calme qui a été de courte durée car, dans le 56eme tour, Valtteri Bottas a vu le moteur Ferrari de son Alfa Romeo rendre l’âme. Arrêté à l’abord du premier virage, le Finlandais a provoqué l’intervention ferme de la voiture de sécurité. Alors que la direction de course a ordonné aux pilotes de passer par la ligne des stands pour faciliter l’intervention des commissaires, de nombreux pilotes ont fait le choix des gommes tendres pour la dernière ligne droite du Grand Prix sauf… Lewis Hamilton et Sergio Pérez. Un choix qui s’est vite transformé en erreur, notamment pour le Britannique qui était alors en tête de la course. Au 61eme tour, la course a repris et le septuple champion du monde a fait un cadeau à celui qui lui a succédé au palmarès.Relançant bien trop tôt, Lewis Hamilton a offert l’aspiration à Max Verstappen et, si on y ajoute la différence de potentiel pneumatique, le Néerlandais a facilement dépassé le Britannique pour s’envoler vers la victoire. Derrière, George Russell a eu le nez creux en exigeant des pneus tendres pour la fin de course et a déposé son coéquipier, non sans une manœuvre d’intimidation de ce dernier. C’est ensuite Charles Leclerc qui a profité des difficultés du septuple champion du monde pour sauver un podium longtemps inespéré à cause des errements de son écurie. Lewis Hamilton termine au pied du podium devant Sergio Pérez, qui profite d’une pénalité de cinq secondes contre Carlos Sainz Jr pour une sortie des stands cavalière sur Fernando Alonso, sixième devant Lando Norris. Le pilote Ferrari termine finalement huitième, juste devant Esteban Ocon, qui apporte des points précieux à Alpine dans la lutte pour la quatrième place du classement constructeurs. Pierre Gasly, à l’issue d’une course loin d’être évidente, échoue à quatre secondes de Lance Stroll et du point de la 10eme place. Avec cette nouvelle victoire, Max Verstappen compte désormais 109 points d’avance sur Charles Leclerc et Sergio Pérez, à égalité avant un Grand Prix d’Italie très attendu à Monza le week-end prochain.George Russell (GBR/Mercedes) à 4’’071Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 10’’929Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 13’’016Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 18’’168Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 18’’754Lando Norris (GBR/McLaren) à 19’’306Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 20’’916Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 21’’117Lance Stroll (CAN/Aston Martin) à 22’’459Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 27’’009Charles Leclerc (MCO/Ferrari) 201Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) 201George Russell (GBR/Mercedes) 188Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 175Esteban Ocon (FRA/Alpine) 66Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 18Ferrari 376Mercedes 346Alpine 125McLaren 101