GP des Pays-Bas : Les réactions des pilotes à l'issue des qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Pole position

« C'est incroyable. Surtout après la difficile première journée, on a très bien travaillé avec toute l'équipe hier soir pour retourner la situation en notre faveur. C'était une nouvelle fois très serré. Un tour de qualification ici, c'est juste exceptionnel. On a changé beaucoup de choses sur la voiture entre hier et aujourd'hui. Elle est de nouveau très agréable à piloter. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 2eme

« C'était très, très proche. Max (Verstappen) a fait un grand tour. Notre voiture allait de mieux en mieux au fil de la qualification. J'étais un peu inquiet au début car Max était très rapide sur des pneus usés. En dernière séance, la monoplace était globalement plus performante. Je pense qu'on aura du rythme demain (en course). On est plus fort ce week-end que le dernier (en Belgique). Pour la course, on devrait être près des Red Bull. Il faudra faire un grand départ. Nous verrons ensuite ce qui arrivera. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 3eme

« C'était un tour propre, sans erreur. Il me manquait quelques centièmes de seconde sur Max (Verstappen) et Charles (Leclerc). Tout le monde était à la limite sur la piste. Ce n'était pas simple entre chaque séance. C'est très difficile de conduire ici, avec des voitures très exigeantes sur les pneus et qui peuvent surchauffer un petit peu. Il faudra faire attention à la dégradation. La course va être très intéressante, il va se passer beaucoup de choses parce qu'il est difficile de doubler sur la piste. Il y aura encore beaucoup d'options stratégiques à mettre en place. »

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 5eme

« J'ai essayé de reprendre les gaz plus tôt. J'ai juste touché le gravier et j'ai perdu l'arrière (accident au dernier virage dans les dernières secondes). C'est vraiment une grosse déception car je pouvais améliorer mon tour. Ce sera très serré en course avec les Mercedes et les Ferrari. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 11eme

« On était un petit peu mieux que ce qu’on pensait. On a réussi à faire un pas en avant. J’ai eu du mal en début de week-end avec la voiture. On a retrouvé un peu de performance mais je n’ai pas réussi à effectuer un tour parfait. J’ai sous-viré dans le virage 3, je suis mal ressorti et ça me coûte la Q3. Il va falloir remonter (en course). Tout peut se passer, ça va être une course très stratégique avec plusieurs arrêts. On part à la porte des points et on en marquera. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 12eme

« Il me manquait de la performance. On n'arrive pas à trouver le grip qu'il manque sur le train arrière, sur toutes les tractions. On a une voiture qui se dérobe depuis le début et ça rend les choses difficiles. C'est moins bien que les Grands Prix précédents bien sûr, on espérait plus. Ce n'est pas grave, on ne reste pas loin des points. On va tout faire en course pour remonter dans les points, avoir une bonne vitesse en course. On a fait des belles courses par le passé, il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas une bonne demain. C'est plus compliqué (aux Pays-Bas qu'en Belgique). Il y a des nouveautés. Ce DRS arrive un peu plus tôt (dans l'entrée du dernier virage), ca sera plus facile de dépasser même si l'exercice reste difficile. »



