GP des Pays-Bas : Les réactions à l'issue de la séance de qualifications

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Pole position

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 3eme

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 4eme

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 5eme

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 8eme

« C'est une sensation incroyable d'obtenir cette pole position ici. C'était super hier et aujourd'hui, c'est génial de piloter sur ce circuit et vraiment cool de le faire devant cette foule en délire. On ne peut pas rêver mieux pour débuter la course. Je ne m'attends pas à une course facile. Il faudra faire beaucoup de tours. Les pneus souffrent sur une surface rapide mais aujourd'hui c'était vraiment génial. On va essayer de capitaliser là-dessus pour demain (dimanche). »« Premièrement, je veux remercier tous les fans en orange ici. Quel incroyable endroit, quel incroyable circuit ! On apprécie vraiment de venir ici, il y a un grand soutien des supporters. Ca a été génial jusqu'à maintenant. Max (Verstappen) a fait un super tour, j'étais si proche de lui. J'essaye de le rattraper depuis hier mais c'est difficile. J'ai tout donné aujourd'hui. Il mérite sa pole position. La course sera difficile, tout comme les dépassements. Quel endroit incroyable pour faire une course. En termes de stratégie, il va falloir prendre en compte l'appui du public car ça aura un rôle. Ca fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de personnes dans les gradins, ça fait vraiment du bien. J'espère qu'on offrira un beau spectacle au public. »« C'est vraiment une piste agréable sur laquelle le pilotage et l'atmosphère sont géniales. Ca procure beaucoup de plaisir. La voiture était bien même s'il m'en manquait un peu dans le secteur 1 dans l'enchainement des virages 2 et 3 par rapport aux Red Bull. On a quand même deux voitures dans le top 3, on va jouer avec ça. Je pense que ça sera clairement difficile de dépasser. Le départ sera une opportunité de le faire. J'espère qu'on aura une course excitante. »« Je suis très très content de me retrouver derrière Max (Verstappen) et les deux Mercedes en quatrième position. J'ai eu un vendredi assez compliqué lors de la troisième séance d'essais libres, je n'étais pas forcément à l'aise avec la voiture. Je ne sais pas comment on a réussi à sortir un tel temps en qualifications pour devancer les deux Ferrari. On est en très bonne position pour demain. Ce qu'on vient de faire (ce très bon chrono en qualifications), on ne l'explique pas forcément. Le plus important est la performance. Il fallait partir devant, ce qu'on a réussi à faire. Ca va être une course très longue dans laquelle il pourra se passer beaucoup de choses. Je suis excité pour demain. »« Ce n'était pas facile sur cette piste. C'est dommage pour la Q3 car j'ai senti que la voiture était un peu plus performante dans le dernier tour. J'ai demandé un peu plus de train avant, et on a perdu un peu à l'arrière dans le deuxième secteur. Ca nous a pénalisés mais c'est comme ça. Pierre (Gasly) a fait un très bon boulot. Il part quatrième, il a été meilleur que nous aujourd'hui et j'espère qu'on le battra demain. C'est très compliqué de doubler sur ce circuit. On va se concentrer sur le départ en espérant gagner quelques positions dans le premier tour. Ca va être une course compliquée. La piste n'est pas facile, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est ce qui est excitant. On va essayer d'établir la meilleure stratégie possible pour faire la meilleure course possible. »« C'était top, je kiffe de rouler avec du grip et des voitures en configuration maximale pour un tour. C'était hyper serré mais je pense qu'on a maximisé la performance de la voiture aujourd'hui. Ca ne se joue pas à grand-chose entre Fernando (Alonso, 9eme) et moi. Pour l'instant, on n'arrive pas à se qualifier mieux mais on sent bien la voiture. Il faut continuer comme ça pour garder la cinquième place au classement constructeurs. On n'est pas encore demain donc on ne va pas s'avancer (sur la météo) mais bien sûr, ce qu'on veut, c'est rouler et faire le show pour le public qui met l'ambiance. Demain, il faut marquer des points avec les deux voitures. Il va se passer des choses. Il y aura des opportunités et il faudra les saisir. »Sources : F1 et Canal+