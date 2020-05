GP des Pays-Bas : L'édition 2020 officiellement reportée à 2021

The organisers of the Dutch Grand Prix have confirmed the event will not be held in 2020#F1 pic.twitter.com/OIrFfPifmA

— Formula 1 (@F1) May 28, 2020

Vers un début de saison très chargé

Max Verstappen devra attendre avant de rouler sur les terres de son père. Principale attraction du calendrier initial de la saison 2020 de Formule 1, le Grand Prix des Pays-Bas ne pourra pas être organisé cette année. Face à l’obligation d’organiser l’événement à huis clos imposée par les autorités néerlandaises, les organisateurs du Grand Prix initialement prévue le 3 mai sur un circuit de Zandvoort transfiguré, la première course en terre néerlandaise depuis 1985 et la victoire du regretté Niki Lauda sur McLaren a été reportée à 2021. « En raison de la pandémie mondiale de coronavirus, le Grand Prix des Pays-Bas a d'abord été reporté. En consultation avec le Formula One Management, l'organisation du Grand Prix des Pays-Bas a dû arriver à la conclusion qu'il n'était plus possible d'avoir une course avec du public cette année, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. Par conséquent, il a été décidé de reporter définitivement la course à 2021. Avec la FIA et la FOM, nous déterminerons le calendrier pour 2021 et ainsi la nouvelle date du Grand Prix des Pays-Bas. »L’annulation du Grand Prix des Pays-Bas, qui fait suite à celles du Grand Prix d’Australie à quelques heures des premiers essais libres en mars dernier puis à celles des Grands Prix de France et de Monaco, allège un peu plus le calendrier de la saison 2020. Alors que la F1 compte toujours organiser jusqu’à 18 courses entre juillet et décembre. Mais, pour tenir cet engagement, les écuries vont sans doute devoir faire face à des enchaînements rarement vus. En effet, si le calendrier définitif de la saison n’a pas encore été établi par la FIA, le plan reste d’entamer la saison avec deux courses en une semaine en Autriche les 5 et 12 juillet. Alors que la Grande-Bretagne compte imposer une quarantaine aux personnes entrant sur son territoire, les deux courses prévues à Silverstone devraient être décalées aux 2 et 9 août, ouvrant la porte à un maintien de la Hongrie au calendrier avec une course sur le Hungaroring le 19 juillet. La partie européenne de la saison devrait ensuite se conclure avec Barcelone le 16 août, Spa-Francorchamps le 30 août puis Monza le 6 septembre comme il était initialement prévu. Le paddock de la F1 prendrait alors la direction de la partie est du continent avec la Russie et l’Azerbaïdjan avant un détour par l’Asie (Vietnam, Chine, Japon), un passage en Amérique (Etats-Unis, Mexique, Brésil) puis la conclusion de la saison dans le Golfe avec deux courses à Bahreïn avant la finale à Abu Dhabi.