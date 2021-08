GP des Pays-Bas : La jauge fixée aux deux-tiers mais la tenue de la course confirmée

Un aval des autorités sous condition

La « marée orange » aura droit à sa course à domicile. Présents en masse lors des Grands Prix, les supporters de Max Verstappen n’auront pas un très long déplacement à faire du 3 au 5 septembre prochains. En effet, alors que la Formule 1 va sortir de sa trêve estivale le week-end précédant sur le mythique tracé de Spa-Francorchamps, les Pays-Bas vont bien faire leur retour au calendrier après 36 ans d’absence ! Alors que les organisateurs, face aux conséquences de la crise sanitaire, avaient dû renoncer à l’édition 2020 de l’événement, ils ont confirmé ce vendredi que tout est prêt pour accueillir les spectateurs sur le tracé remodelé de Zandvoort au cœur du deuxième « triple-header » de la saison. En effet, si le Grand Prix de Belgique est placé une semaine avant celui organisé aux Pays-Bas, le paddock aura rendez-vous à Monza le week-end suivant, soit du 10 au 12 septembre, avec la deuxième expérimentation des qualifications sprint au programme.Les autorités néerlandaises ont donné leur aval pour l’organisation du Grand Prix aux dates prévues mais à une seule condition. En effet, les tribunes du circuit de Zandvoort ne pourront pas être pleines durant les trois jours. Une jauge fixée aux deux-tiers a été exigée par le gouvernement des Pays-Bas. « En ce qui me concerne, le verre est plein aux deux-tiers. Nous allons simplement assurer l’organisation de l’événement, a déclaré dans un communiqué l’ancien pilote Jan Lammers, qui est également le directeur sportif de l’événement. Les trois sociétés qui sont derrière la tenue du Grand Prix ont décidé d’investir dans l’avenir de la F1 aux Pays-Bas. Notre foi en l’ambition d’organiser le plus grand festival automobile au monde reste notre principal objectif pour ls années à venir. La bataille pour le titre de champion du monde aura lieu avec une magnifique ambiance orange dans les tribunes, même si ça sera dans un format réduit cette année. »