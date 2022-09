GP des Pays-Bas (EL3) : Leclerc toujours devant

Ocon et Gasly dans le dur

FORMULE 1 / GRAND PRIX DES PAYS-BAS

Classement des essais libres 3 - Samedi 3 septembre 2022

Ferrari confirme être à son avantage à Zandvoort ! Alors que Charles Leclerc a dominé la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix des Pays-Bas, le pilote monégasque a récidivé ce samedi à l’occasion de la dernière heure de roulage préalable à la séance de qualifications. Devant son public, Max Verstappen a été le plus rapide à se mettre dans le bon tempo mais, quand tous les pilotes ont chaussé un deuxième train de pneus tendres neufs afin de simuler l’exercice du tour lancé, la véritable hiérarchie s’est dessinée. Charles Leclerc s’est installé au sommet de la feuille des temps en 1’11’’632 mais, très rapidement, George Russell a confirmé le potentiel de la Mercedes entre les dunes de Hollande-Septentrionale. Le Britannique n’a concédé que 66 millièmes de seconde à la Ferrari. Pointé dans un premier temps à 205 millièmes de Charles Leclerc, Max Verstappen a su trouver un peu plus de vie dans ses pneus après deux tours de relâche et s’est rapproché à 161 millièmes du meilleur temps. Des performances bien loin de celles affichées ce vendredi et plus en rapport avec le potentiel de la RB18.La suite de la hiérarchie reprend l’ordre Ferrari-Mercedes-Red Bull Racing. En effet, Carlos Sainz Jr a signé le quatrième temps devant Lewis Hamilton et Sergio Pérez. Le Mexicain, toujours en difficulté par rapport à son coéquipier, échoue à un peu plus d’une demi-seconde de la référence. Derrière les trois « Top Teams », on retrouve Fernando Alonso quand Sebastian Vettel, Mick Schumacher et Lando Norris complètent le Top 10 de cette dernière séance d’essais libres. Côté Français, le bilan n’est pas reluisant. En effet, Esteban Ocon n’a pu faire mieux que la 14eme place à six dixièmes de seconde de son coéquipier. Le Français ne devance que de 43 millièmes un Pierre Gasly toujours en manque de rythme sur le tracé néerlandais et qui est toujours plus sur les tablettes d’Alpine pour la saison prochaine. La 16eme place de Yuki Tsunoda juste derrière son coéquipier confirme que c’est AlphaTauri qui est en manque de solutions ce week-end. Si Ferrari a l’avantage à l’issue de ces trois heures de roulage, tout indique qu’il y aura une lutte à trois pour la pole position, qui pourrait être cruciale en vue d’une course durant laquelle doubler pourrait s’avérer problématique.George Russell (GBR/Mercedes) à 0’’066Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 0’’161Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’339Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’524Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’544Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’695Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) à 0’’859Mick Schumacher (ALL/Haas) à 0’’926Lando Norris (GBR/McLaren) à 0’’959Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’371Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’414