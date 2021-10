GP des Etats-Unis : Les principales déclarations à l’issue de la course

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - Vainqueur

« On a perdu une place au départ donc il a fallu trouver autre chose pour aller chercher la victoire. Les pneus ont vraiment chauffé fort sur ce circuit. Je ne savais pas si notre stratégie allait fonctionner mais, au final, ça a été très amusant. J’ai eu quelques glissades à certains moments dans les virages rapides. Je suis heureux d’avoir pu aller au bout de la course comme ça. Les spectateurs ont été incroyables. C’est génial d’avoir pu venir courir ici à Austin et d’avoir vu autant de drapeaux néerlandais, ça fait très plaisir. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 2eme

« Cette course a été difficile. J’ai souffert avec la voiture tout au long du week-end pour parvenir à tenir le train arrière. Chez Red Bull Racing, ils ont été plus fort que nous ce week-end, vous avez pu le voir. Sergio Pérez n’avait pas été aussi bon depuis longtemps donc ça montre à quel point leur voiture est efficace. J’ai tout donné et j’ai obtenu le meilleur résultat possible aujourd’hui (dimanche). Il faut qu’on trouve la manière d’améliorer notre voiture. Ça fait longtemps qu’on a pas apporté d’évolutions. Je ne sais pas comment on peu améliorer l’arrière de la voiture mais il y a eu travail à faire.

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 3eme

« Il a fait vraiment très, très chaud et je n’avais plus de boisson dès le premier tour. Au milieu de mon deuxième relais, c’est devenu vraiment très difficile pour moi. Je perdais un peu de forces. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour leur soutien. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 4eme

« Je suis très content de cette course même si elle a été un peu ennuyeuse de mon côté. J’ai essayé de donner le maximum à chaque tour et c’était vraiment une bonne performance parce qu’on était plus ou moins dans le rythme de Sergio Pérez et on ne s’y attendait pas du tout. Ça montre que tout le travail que l’équipe a fait durant les derniers mois, ça marche. Je suis vraiment content. Pour moi, c’était clair que j’allais être un peu dans l’ombre car il ne se passait pas grand chose de mon côté. J’avais Sergio Pérez en vue, j’y ai cru jusqu’à la fin en étant un peu plus rapide que lui dans le dernier relais pour remonter un peu. J’y ai cru mais ce n’était pas assez. Le rythme de la Ferrari était très bon. Et même si on a fait seulement deux ou trois améliorations cette année car on se concentre principalement sur 2022, elles nous ont fait faire des pas en avant conséquents. C’est top de voir ça. »

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 5eme

« Charles Leclerc était trop fort, trop rapide. Je pense que, globalement, Ferrari était trop rapide pour nous. Grâce à un bon premier tour, on a pu prendre l’avantage sur Carlos Sainz Jr. Je pense que, pour lui, c’était trop difficile en pneus tendres lors du premier relais. J’étais un peu plus rapide que lui au début mais, quand nous sommes tous les deux passés sur les pneus durs, il était plus rapide. J’ai dû défendre une grosse partie de la course mais je suis heureux de terminer cinquième. C’est une limitation des dégâts. Je suis heureux des points et de la cinquième place mais on essayera de trouver plus de rythme au Mexique pour poser des problèmes à Ferrari. C’était une course physique car la chaleur était importante et la déshydratation est plus facile. Il en restait plus grand chose dans ma gourde à la fin de la course, déjà qu’on en emporte pas beaucoup à cause du poids et de la taille. Ce n’est jamais assez donc on finit la course un peu deshydraté et ça devient physique sur un circuit bosselé. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - Abandon

« L’équipe m’a dit de rentrer au stand mais on ne sait pas exactement quel est le problème sur la voiture. On suspecte qu’il y a un souci sur l’arrière de la monoplace mais je n’en sais pas plus. C’est pour cela qu’on est rentré à la fin. De toute façon, la course était compromise après le contact avec une des Alfa Romeo Racing au départ. Ça avait touché avec l’aileron avant et il faut voir si on aurait pu continuer mais c’était pas une bonne journée pour nous de manière globale. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - Abandon

« On a touché une suspension. C’était très compliqué avec un problème de capteur sur la voiture juste avant le départ. Ils ont réussi à régler ce problème puis on a eu un souci de suspensions qui a empiré jusqu’au moment de casser. C’est vrai que ça a été compliqué et c’est dommage car on partait dans le Top 10. On perd des points très important. Je suis très, très déçu car il reste peu de courses et chaque point est très important jusqu’à la fin de la saison. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+