GP des Etats-Unis (EL3) : Verstappen repousse les Ferrari avant les qualifications

Leclerc ne pourra pas se battre pour la pole

FORMULE 1 / GRAND PRIX DES ETATS-UNIS

Classement des essais libres 3 - Samedi 22 octobre 2022

Max Verstappen reprend les commandes. Alors que Carlos Sainz Jr puis Charles Leclerc se sont installés au sommet de la feuille des temps lors des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix des Etats-Unis, le désormais double champion du monde a tapé du poing sur la table à l’approche des qualifications. Longtemps à la lutte avec les pilotes Ferrari, le Néerlandais a su donner la pleine mesure du potentiel de sa Red Bull Racing dans son ultime tentative. Battant le record des trois secteurs, Max Verstappen a bouclé son tour en 1’35’’825 et repousse Charles Leclerc à 320 millièmes de seconde quand Carlos Sainz Jr a concédé 446 millièmes au Néerlandais. Sergio Pérez, à bonne distance de son coéquipier, n’a pu faire mieux que quatrième à 572 millièmes et devance d’une marge infime Lewis Hamilton, qui confirme le regain de forme d’une Mercedes revue et corrigée même si le nouvel aileron avant prévu pour ce week-end a été déclaré illégal par la FIA.Une dernière séance d’essais libres qui a démarré par une confirmation. Ferrari ayant monté dans sa monoplace un sixième moteur thermique et un sixième turbo-compresseur, Charles Leclerc va reculer de dix places sur la grille de départ cette 19eme manche de la saison. Le Monégasque ne sera pas le seul pilote à être pénalisé ce dimanche. En effet, Alpine a opté pour un sixième moteur thermique pour Fernando Alonso, le pilote espagnol va également reculer de cinq rangs tout comme Sergio Pérez et Guanyu Zhou, dont les changements d’éléments avaient été officialisés dès ce vendredi. Le futur pilote Aston Martin a toutefois pris la sixième place de cette séance, pris en sandwich entre les deux Mercedes avec George Russell ne pouvant faire mieux que septième. Déjà en forme ces dernières semaines, les pilotes Aston Martin ont été au rendez-vous avec Sebastian Vettel huitième devant son coéquipier Lance Stroll. Pierre Gasly, quant à lui, complète le Top 10 à quasiment une seconde et demie de Max Verstappen. Son futur coéquipier chez Alpine, Esteban Ocon, n’a pu faire mieux que la 13eme place. Les pilotes vont désormais préparer une séance de qualifications qui s’annonce sous haute tension dans le Texas,Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 0’’320Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’446Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’572Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’576Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 1’’103George Russell (GBR/Mercedes) à 1’’239Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) à 1’’326Lance Stroll (CAN/Aston Martin) à 1’’390Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’465Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 1’’643