GP des Etats-Unis (EL3) : Le meilleur temps à nouveau pour Sergio Pérez

McLaren ne compte pas laisser partir Ferrari

Sergio Pérez garde la main à Austin ! Auteur du meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix des Etats-Unis ce vendredi, le Mexicain a récidivé lors de la troisième. Il faut dire que le pilote Red Bull Racing a su conserver les quatre roues de sa monoplace dans les limites de la piste contrairement aux deux rivaux dans la course au titre, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Avec un tour en 1’34’’701, Sergio Pérez a devancé Carlos Sainz Jr de 104 millièmes et son coéquipier néerlandais de 211 millièmes. Mais, si les commissaires n’étaient pas aussi stricts avec le respect des limites, la hiérarchie aurait été différente. En effet, seulement sixième au classement officiel, Lewis Hamilton a vu un tour en 1’34’’458 être effacé pour avoir dépassé les limites au virage 9. Quelques minutes auparavant, Max Verstappen a vu un 1’34’’383 disparaître pour avoir abusé au virage 19. Le Néerlandais avait même prévenu son stand que son temps risquait d’être effacé.Des performances qui doivent tout de même rassurer tant le pilote Mercedes que celui appartenant à l’écurie Red Bull Racing. Si Carlos Sainz Jr s’est hissé au deuxième rang, McLaren entend se battre pour la troisième place du classement constructeurs avec Lando Norris qui a signé le quatrième temps à 244 millièmes de seconde de la référence. Le Britannique devance donc les deux pilotes Mercedes, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton quand son coéquipier chez McLaren, Daniel Ricciardo, est septième. Le « Honey Badger » devance de peu Pierre Gasly alors que la marge est plus importante vis-à-vis de Charles Leclerc. Le Monégasque émarge à une seconde de Sergio Pérez et devance de quelques millièmes Esteban Ocon. Le Tricolore a profité de l’aspiration de son coéquipier Fernando Alonso pour s’installer au dixième rang de cette séance d’essais libres. L’Asturien, quant à lui, n’a signé que le 17eme temps mais sait déjà qu’il sera relégué en fond de grille ce dimanche à la suite de l’utilisation de nouveaux éléments moteur hors quota.