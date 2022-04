GP d'Emilie-Romagne : Leclerc meilleur temps devant Sainz

Aucun Français dans le Top 10, Hamilton 18eme !

Il fût un temps où les séances d'essais libres étaient propriétés de Mercedes et Red Bull. Une époque révolue pour le moment, avec une écurie Ferrari, de retour au premier plan, venue s'inviter à la danse en ce début de saison. Mieux : la Scuderia joue pour le moment les premiers rôles, avec un Charles Leclerc dans la forme de sa vie, au sommet de son art ou en état de grâce, au choix. Et alors que débute tout juste un week-end qui pourrait venir confirmer la domination de Ferrari et du Monégasque, de surcroît à Imola sur les terres des couleurs chères à Mattia Binotto,qui se terminera, course sprint du samedi oblige, par des qualifications pas habituées à être mises en lumières aussi rapidement dans le week-end. Sous la pluie et devant des Tifosi conquis, l'actuel leader du classement général du Championnat du monde (il a remporté deux des trois courses au programme) a devancé avec un meilleur tour bouclé en 1'29”402 ni plus ni moins que son propre coéquipier Carlos Sainz, deuxième de ces EL1 à 0”877.Max Verstappen (Red Bull), champion du monde sortant en difficulté en ce début de saison, complète ce premier podium, à 1”465 de Leclerc et juste devant les deux Haas de Kevin Magnussen (4eme) et Mick Schumacher (5eme), très à l'aise eux aussi vendredi sur cette piste détrempée du circuit Enzo-et-Dino Ferrari. Pas de Français en revanche dans ce Top 10. Pierre Gasly (AlphaTauri) et Esteban Ocon (Alpine) se contentent des 12eme et 13eme place. Et que dire de la performance de Lewis Hamilton, seulement 18eme temps de cette première séance d'essais libres. A sa décharge, le septuple champion du monde britannique a passé très tardivement les intermédiaires. Débuts compliqués pour Hamilton et Mercedes, même si George Russell (10eme), lui, a fait meilleur figure.