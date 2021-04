GP d’Emilie-Romagne : Le décès du Prince Philip chamboule le programme

This weekend's schedule has been adjusted as a mark of respect for the funeral of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh

Saturday's sessions are 1 hour earlier; Friday moves back 30 minutes



There will be a minute's silence ahead of qualifying pic.twitter.com/Cy5ZnscDio



— Formula 1 (@F1) April 13, 2021

Une minute de silence avant les qualifications

A l’image de nombreux événements sportifs, la Formule 1 va s’adapter. En effet, ce samedi, les obsèques du Prince Philip, mari de la reine Elizabeth II, seront célébrés à Windsor. Afin d’éviter que la séance de qualifications du Grand Prix d’Emilie-Romagne, organisé le week-end prochain à Imola, n’ait lieu en même temps que cet événement, la Fédération Internationale de l’automobile et le détenteur des droits commerciaux de la F1 ont confirmé ce mardi une modification du programme du week-end « en signe de respect pour les funérailles royales », précise la FIA dans un communiqué. Initialement prévue ce samedi entre 15h00 et 16h00, la séance de qualifications sera avancée d’une heure, soit entre 14h00 et 15h00. Un changement qui, par effet boule de neige, aura des conséquences sur l’ensemble de l’organisation du week-end.En effet, le règlement sportif de la Formule 1 stipule que la séance de qualifications doit avoir lieu au minimum deux heures après la troisième séance d’essais libres. Cette dernière, qui devait être organisée entre 12h00 et 13h00, aura finalement lieu entre 11h00 et 12h00. De plus, alors qu’un délai de 19 heures est exigé entre la deuxième et la troisième séance d’essais libres, le programme de la journée de vendredi est également amendé. Les deux séances seront avancées de 30 minutes, la première démarrant à 11h00 quand la deuxième verra le feu passer au vert à 14h30. Comme le veut le règlement 2021, ces deux séances dureront 60 minutes. De plus, l’ensemble du paddock respectera une minute de silence juste avant le début de la séance de qualifications en hommage au Prince Philip.