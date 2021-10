GP de Turquie : Les réactions à l'issue de la séance de qualifications

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - Pole position (11eme place sur la grille en raison d'une pénalité)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 2eme (1er sur la grille)

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 3eme (2eme sur la grille)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 4eme (3eme sur la grille)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 5eme (4eme sur la grille)

« Il y a une foule incroyable, merci à tous. C'est tellement bon d'être de retour en Turquie parce que le dernier Grand Prix ici (l'année dernière) a été incroyable pour l'équipe et moi-même. La piste est complètement différente par rapport à celle de l'an dernier car l'adhérence est bien meilleure. Ca a été une séance difficile. C'était compliqué de faire monter les pneus en température mais il y a eu un très bon travail de l'équipe. J'ai tout donné. Je pense que ce sera difficile de remonter demain. Mais bien sûr, il y a la ligne droite opposée. On essayera d'offrir une belle course aux fans. Rendez-vous demain. »« C'était une belle séance de qualifications, pas simple notamment en Q1 où on était à la limite. Mais j'ai réussi à réaliser de bons tours. J'avais un peu trop de sous-virage mais hormis cela, j'ai réussi à bien gérer ma séance. En tant qu'équipe, on réalise exactement le plan qu'on voulait mettre en place pour minimiser au maximum la pénalité de Lewis (Hamilton). Je suis concentré sur ma propre course. »« Je pense qu'on s'est améliorés par rapport à hier. On a été plutôt bons. On devra voir ce qui ne va pas dans les lignes droites car il nous manque un peu de vitesse. Ce n'était pas un temps pour se battre pour la pole position. C'était un bon retour d'amélioration. Demain, je partirai deuxième (en raison de la pénalité reçue par Lewis Hamilton). On verra également ce que la météo nous réserve mais je suis globalement heureux. On verra à quel point on est compétitifs. La piste est très plaisante à piloter, nous verrons comment nous aborderons ce virage numéro 8. Mon objectif est de ramener à la maison autant de points que possible. »« Je me suis inquiété pour moi-même car on a remis le réglage de la FP2 (deuxième séance d'essais libres) et il y avait plus d'eau sur la piste. C'était très chaud. La séance n'était pas facile, surtout la Q1 et la Q2. J'ai réussi à faire un bon tour en Q3 et ça montre qu'on a fait le bon choix. Même quand je pars quinzième, j'essaie de viser la victoire même si c'est souvent compliqué cette année malheureusement. On verra, il faut aussi être réaliste. On ne se bat pas avec Mercedes, ni Red Bull mais avec McLaren. Il va falloir prendre de gros points demain en vue du championnat constructeurs. »« Oui (je pouvais faire mieux). Dans le dernier tour, je fais des excellents premier et deuxième secteurs. Dans les deux derniers virages, je pousse un peu plus et mes pneus arrières n'ont pas tenu, j'ai glissé et perdu un peu de temps. J'aurais pu aller chercher Charles (Leclerc). Je suis vraiment très content. Avant ce petit incident, c'était un super tour. On a vraiment amélioré la voiture par rapport à hier et je me sentais beaucoup plus à l'aise. Je déteste rouler avec du sous-virage, hier je n'avais que ça dans la voiture donc ce n'était pas plaisant. Aujourd'hui, c'était beaucoup mieux même sous la pluie ce matin. On l'a vu avec le meilleur temps (pour la troisième séance d'essais libres). La voiture me convenait. Je suis content, on part en quatrième position demain (en raison de la pénalité reçue par Lewis Hamilton). Il y aura de gros points à aller chercher. »Sources : Canal+.