GP de Toscane : Les réactions des pilotes après la séance de qualifications

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1er

« Franchement regardez, Valtteri Bottas était plus rapide que moi toute la journée hier (vendredi), et même ce matin, ainsi qu'en Q1. J'ai travaillé dur pour essayer d'améliorer mes trajectoires, d'améliorer les réglages. Et avec les ingénieurs, nous avons fait un excellent travail, les mécaniciens aussi, puis j'ai fait le tour qu'il me fallait. Il fallait que je progresse dans le virage 10, dans le 1 et le 2 aussi, et j'ai réussi à hausser le rythme en qualifications. Valtteri a fait un boulot formidable, il m'a vraiment poussé. Je suis très heureux d'être en pole.

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 2eme

« Le premier run était bon mais pas parfait. J'étais impatient mais je n'ai pas eu l'opportunité. C'est décevant car le rythme a été bon tout le week-end. En début de week-end, nous pensions que ce serait presque impossible. Mais notre expérience des essais libres fait que nous avons vu qu'il y avait plusieurs trajectoires pour les virages, donc on peut éviter l'air sale. J'ai de l'espoir. Et puis il y a un long chemin jusqu'au premier virage : j'espère que le vent de face perdurera pour le départ, ce serait bénéfique. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 3eme

« Je ne m’attendais pas à décrocher la pole position, donc je suis satisfait de la troisième position. C’était assez prometteur aux essais libres mais je n’étais pas dupe, connaissant le potentiel des Mercedes. En Q3, le vent s’est levé et le comportement de la monoplace était plus sensible sur les hauteurs du circuit. C’est vraiment un tracé fantastique, quelque chose de très spécial. La course sera très éprouvante physiquement, mais je me sens prêt à affronter le challenge. »

Alexander Albon (THA/Red Bull Racing) - 4eme

« C’était une bonne et solide séance de qualifications et piloter ces monoplaces sur ce circuit avec peu de carburant est simplement incroyable. C’est un tracé fou et ça vous coupe le souffle donc j’espère qu’on aura de nouveau des circuits de ce type à l’avenir. Terminer quatrième en qualifications est le meilleur résultat de ma carrière donc je suis heureux de voir qu’on fait des progrès de manière constante. C’était bien à Spa-Francorchamps, meilleur à Monza et, jusqu’à présent ici, ça a été un autre pas en avant. Il reste évidemment du temps à aller chercher mais nous ne cessons de nous améliorer et je pense que sans le drapeau jaune en fin de Q3, je serai allé encore plus vite. J’ai manqué d’un peu de confiance durant les essais libres mais, après avoir effectué des changements, la voiture est devenue plus connectée à moi et j’ai pu commencer à attaquer. Demain (dimanche), nous aurons besoin d’un bon départ car c’est long jusqu’au premier virage et, ensuite, nous pourrons espérer vivre une course simple et ennuyeuse, sans aucun drame. »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 5eme

« Je suis dans l’ensemble très heureux de mon tour. La cinquième place est au-delà de nos attentes donc nous sommes très heureux. Monza et Spa-Francorchamps ont été des courses très décevantes. L’équilibre était bon aujourd’hui (samedi) et ça m’a donné de la confiance. On a pu rendre tout cela possible en fin de compte. Je pense que connaître la piste nous a aidé lors de la première séance d’essais libres mais, à partir de ce moment, ce sont tous des pilotes de F1 et peuvent se mettre à la page très rapidement. Il y a une bonne opportunité à saisir demain (dimanche) mais il y a bon nombre de voitures qui ont eu un meilleur rythme de course que nous vendredi donc qui sait ce qu’il va se passer. »

Esteban Ocon (FRA/Renault) - 10eme

« Malheureusement, j’ai perdu la voiture sur ma tentative en Q3 et je n’ai pas pu faire un bon temps. C’était une de ces situations dans lesquelles vous repoussez les limites toujours plus loin durant la séance et, cette fois, c’était un petit peu trop. C’est dommage car nous avons démontré un bon rythme et nous aurions pu nous qualifier un peu plus haut sur la grille de départ. La voiture était performante aujourd’hui (samedi) et l’équipe a fait du très bon travail, surtout le pas en avant fait entre la troisième séance d’essais libres et les qualifications. Nous sommes en position de marquer des points demain (dimanche) et je suis conscient que nous avons la capacité à en marquer quelques uns. »

Romain Grosjean (FRA/Haas) - 15eme

« Un peu des deux entre frustration et satisfaction, parce que lors de la troisième séance d’essais libres on était dixièmes, plutôt dans le rythme. Hier, je ne fais pas la deuxième séance d’essais libres mais on n’était pas mal et là, je ne sais pas ce qui s’est passé, tout le monde semble avoir trouvé quelque chose et pas nous. On va devoir analyser ce qu’on peut faire. En Q1 on était bien, et je n’ai pas eu d’aspiration lors du premier tour en Q2. Dans le deuxième tour j’ai dû prendre une rafale dans le virage 1, et la voiture a décroché de l’arrière, j’ai perdu plusieurs dixièmes et après ça c’était dur pour la suite. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 16eme

« C’est sûr que c’est décevant parce qu’on a fait de bons essais libres. Mais en qualifications, lors de mes deux tours lancés, j’ai le MGU-K qui s’arrête 300 mètres avant la ligne, ce qui nous a fait perdre un dixième et demi. Et c’est pour ça que la qualification s’arrête pour moi. Je suis déçu parce qu’on a fait de bons essais libres ce week-end, mais on a commis des erreurs en qualifications. Nous allons essayer de remonter pendant la course, mais il faut encore voir ce que l’on pourra faire en termes de stratégie. On sait que c’est un circuit où il est important de bien se qualifier, on l’a dit plus tôt ce week-end, et c’est embêtant de faire ces erreurs. Mais il va falloir remonter pour aller chercher des points. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+, BBC, site officiel Red Bull Racing, site officiel Renault F1 Team