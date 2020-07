GP de Styrie : Hamilton soulagé, Verstappen déçu, Norris heureux... Les réactions des pilotes

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1er

« C'est génial d'être de retour en piste et à ce niveau. L'équipe a été super sur la stratégie. Je suis reconnaissant d'être de retour à la première place. Ça faisait longtemps depuis la dernière course de l'an dernier. C'est un beau pas en avant après un week-end difficile la semaine dernière. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 2eme

« Avec Max Verstappen, ça a été une belle bataille. En fin de course, j’avais un rythme un peu meilleur que le sien. Pouvoir se battre d’aussi près, c’est toujours du plaisir. Cette course aurait pu être encore plus satisfaisante et je pourrais être encore plus satisfait de ma performance mais je suis déjà tourné vers la semaine prochaine. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 3eme

« J'ai attaqué aussi fort que possible pour essayer de suivre Lewis. Cependant, nous sommes un peu trop lents. Lewis a creusé l'écart et j'ai essayé de prendre mon propre rythme. J'ai vu Valtteri arriver, mais mes pneus étaient morts. J'ai essayé de lui compliquer la tâche, car il allait passer au tour suivant de toute façon. Ça a au moins fait quelque chose de fun, car la course a été ennuyeuse. C'était bien d'être sur le podium, mais il nous reste du pain sur la planche. »

Alexander Albon (THA/Red Bull Racing) - 4eme

« Vers la fin de la course, Sergio Pérez s’est avéré être très rapide. Durant le dernier tour, il a pu se rapprocher de moi en arrivant au virage 4 mais je lui ai laissé assez d’espace. Je pense qu’il est parti un peu au large et nous nous sommes touchés. Heureusement, on a pu éviter l’accident donc tout allait bien, c’était juste de la course acharnée. Jusqu’au Grand Prix de Hongrie, il nous reste une semaine pour voir ce que nous pouvons faire, je pense que les Mercedes seront difficiles à battre comme nous l’avons vu aujourd’hui (dimanche) car ils sont vraiment forts, mais nous n’allons pas cesser d’attaquer. »

Lando Norris (GBR/McLaren) - 5eme

« Je n'ai pas aimé le premier relais car on était dans la chaîne du DRS et je ne pouvais rien faire, mais je suis allé plus loin que ce que nous pensions avec les pneus tendres et ça a joué en notre faveur. En pneus medium, j'avais un bien meilleur rythme que les autres autour de moi et je crois que ça montre à quel point la différence peut être importante quand on est dans l'air sale ou dans l'air propre. J'avais la stratégie parfaite et un bon rythme face à Carlos, il y eu une belle stratégie entre nous aussi donc il m'a aidé et je dois le remercier, car sans ça, nous n'aurions pas fini là. Ce sont deux premiers week-ends géniaux. Nous avons tiré le meilleur des erreurs des autres. »

Romain Grosjean (FRA/Haas) - 13eme

« Aujourd’hui (dimanche), la voiture était bien meilleure. Elle n’était évidemment pas suffisamment rapide, mais elle s’est mieux comportée donc nous allons continuer à travailler à partir de là. Il est important de bien se sentir dans la monoplace, d’être en confiance. J’ai dû attaquer sans cesse. Il est évident que c’était mieux que vendredi et samedi. C’est ce qu’il y a de positif à retenir. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 15eme

« Ça n’a pas très bien commencé. Au départ, je me fais taper par Daniel Ricciardo et j’ai failli partir en tête-à-queue. Après ça, on a eu l’arrière de la voiture qui était vraiment difficile à tenir donc, au début, j’ai essayé de faire ce que j’ai pu. On a vu dès les premiers tours que c’était compliqué. On n’a pas pu faire grand-chose. On a eu un très bon premier Grand Prix. La séance de qualifications sous la pluie a été vraiment très bonne pour nous. Il va falloir regarder tout le travail qu’on a fait, il y a beaucoup de positif. J’espère qu’on va arriver à trouver un peu plus de performance en arrivant à Budapest. »



Sources : Interviews officielles F1, Canal+, Sky Sports, site officiel Red Bull Racing, site officiel Haas F1 Team