GP de Styrie (EL2) : Le meilleur temps à nouveau pour Verstappen devant Ricciardo et Ocon

Bottas à la faute et pénalisé, Gasly absent

Max Verstappen est comme chez lui au Red Bull Ring ! Le pilote néerlandais s’est offert le meilleur temps de la deuxième séance d’essais du Grand Prix de Styrie, première des deux manches organisées sur le tracé autrichien. Face à la pluie qui menaçait, et qui n’est finalement pas venue, les pilotes ont multiplié les tours, ce qui a permis au pilote Red Bull Racing de s’installer en haut de la feuille des temps en 1’05’’412, soit une demi-seconde de mieux que sa précédente référence, établie lors de la première séance. Mais, alors qu’on pouvait légitimement attendre les Mercedes, ce sont McLaren et Alpine qui se sont montrés à leur avantage. En effet, Daniel Ricciardo et Esteban Ocon ont signé les deuxième et troisième temps de la séance à un peu moins de quatre dixièmes de secondes de Max Verstappen. Côté Mercedes, seul Lewis Hamilton a été au rendez-vous avec le quatrième temps, seulement six millièmes derrière Esteban Ocon. De plus, le Britannique ne devance que de 31 millièmes Fernando Alonso, qui confirme la bonne forme actuelle de l’écurie Alpine.Si Lewis Hamilton a été relativement à son avantage, ça n’a pas été le cas de son coéquipier Valtteri Bottas. Auteur du douzième temps à huit dixièmes de Max Verstappen, le Finlandais s’est signalé par un tête à queue… dans la ligne des stands, qui n’est pas passé loin d’embarquer des mécaniciens de l’écurie McLaren. Un incident qui vaut au pilote Mercedes une convocation devant les commissaires et une sanction. Le pilote Mercedes va, en effet, reculer de trois places sur la grille de départ. Les pilotes Aston Martin ont également été à la fête avec le sixième temps de Sebastian Vettel et le huitième pour Lance Stroll, avec Lando Norris qui s’est glissé entre eux. Sergio Pérez, distancé par son coéquipier, n’est que neuvième quand Antonio Giovinazzi complète le Top 10 dont sont exclus les pilotes Ferrari. Moins d’une semaine après un Grand Prix de France à oublier, Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc encadrent Valtteri Bottas aux 11eme et 13eme rang. Deuxième meilleur temps dans la matinée, Pierre Gasly a brillé par son absence lors de cette deuxième séance d’essais libres. En raison d’un souci sur le moteur Honda de son AlphaTauri, le Français a dû renoncer à participer à cette séance, laissant le temps à ses mécaniciens de réparer en vue de la journée de samedi.