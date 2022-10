GP de Singapour : Les principales déclarations des pilotes à l'issue de la séance de qualifications

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - Pole position

Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) - 2eme

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 3eme

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 4eme

Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 5eme

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 7eme

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 8eme

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 18eme

« On a vraiment eu du mal à choisir nos pneus en Q3 et j'ai fait une erreur dans mon dernier tour. Je pensais qu'on n'aurait pas la pole mais c'est passé de peu. Je suis très heureux de ce résultat surtout au vu de la journée compliquée d'hier (vendredi). On a eu quelques problèmes mais on s'est bien rattrapés. On n'a pas énormément de données pour attaquer la course mais ça devrait bien se passer si on fait une exécution parfaite. Chaque séance de qualifications sur une piste en ville est spéciale. On est toujours à la limite. J'ai réussi à faire un tour propre même si je perdais l'arrière de la voiture dans les endroits mouillés. »« Cette deuxième place sonne comme une belle opportunité pour demain (dimanche). Je vais essayer d'attaquer Charles Leclerc au départ et d'aller chercher la victoire. C'est frustrant de rater la pole position pour deux centièmes de seconde mais on a quand même fait un excellent travail. Il y a de quoi être satisfait. Il pourrait encore pleuvoir demain (dimanche), ce sera à surveiller. Ce sera crucial de ne commettre aucune erreur en course. »« J'ai tellement attaqué, j'étais si proche. J'ai tout donné pour y arriver mais ils étaient trop rapides. J'avais ce qu'il fallait en adhérence sur le dernier tour. Je suis très heureux pour l'équipe, qui continue d'attaquer très fort. Je vais donner mon maximum pour la course. On ne savait pas à quel point on serait proches des autres. On pensait que la voiture serait meilleure qu'à Monza. C'est décevant de perdre la pole pour si peu de temps mais ce n'est pas grave. On va revenir plus forts. »« Ça allait aujourd'hui (samedi) même si c'était un peu le chaos avec le trafic et le timing du dernier tour. Je pense que j'ai été le premier à prendre le drapeau à damier. On aurait peut-être pu faire un peu mieux quand on voit les faibles écarts pour la pole. C'était un peu la loterie. On ne m'a pas dit que j'aurais pu faire un tour de plus. La batterie était vide et les pneus étaient au bout. C'était un petit manque de communication. Il faut voir pour ne plus reproduire cette erreur. »« Je pense que je pouvais faire mieux. Une fois que j'ai franchi la ligne, je me suis vu en première position. Puis je me suis dit qu'il était possible de conserver la pole si un drapeau rouge intervenait ou si quelque chose d'autre se passait. Je suis heureux de cette cinquième place qui aurait été impossible à décrocher sur le sec. C'était faisable aujourd'hui sur une piste mouillée. Ça nous met en bonne posture pour demain (dimanche). Reste à voir les conditions. Si la piste reste mouillée, tout peut arriver ici. On n'est qu'à deux places du podium. Nous sommes encore très proches de McLaren. Je vais essayer de contrôler Lando Norris et j'espère qu'Esteban Ocon pourra faire de même avec Daniel Ricciardo.»« C'était cool mais pas simple. Je suis très satisfait de ce résultat. Hier (vendredi), ça ne se présentait pas bien pour nous sur le sec et les conditions ont clairement joué en notre faveur. On l'a vu ce (samedi) matin lors de la troisième séance d'essais libres. Ça marchait vraiment bien. Il y a toujours quelque chose à faire dans ces conditions et on l'a bien fait aujourd'hui. »« Oui, nous n'avions pas assez d'essence dans la voiture. Ces choses-là ne devraient pas arriver quand vous jouez la première place. J'ai dû annuler ce dernier tour mais je pense que j'avais assez d'essence pour faire la pole. C'est très douloureux. Je ne pense pas qu'un podium ou une victoire soit jouable. C'est très difficile de doubler ici, comme à Monaco. Il faut essayer de suivre et tenter quelque chose sur la stratégie. Je pense que je serai bloqué derrière les autres demain (dimanche). C'est vraiment frustrant. »« Il nous a manqué plusieurs choses aujourd'hui (samedi). Le problème de freins était le souci principal. Dans le dernier tour, j'avais la voiture qui tirait énormément à droite dans les freinages et elle était totalement déconnectée. On n'était pas dans des conditions optimales, on est resté dans le trafic. Il est difficile de doubler ici mais il devrait se passer beaucoup de choses en courses avec ces nouvelles voitures qui suivent bien. Les points, c'est demain (dimanche). La piste reste très humide, notamment dans le virage 8. Ça ne sèche pas, il y a des endroits où c'est complètement sec et d'autres où il y a encore beaucoup d'humidité. »Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+