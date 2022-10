GP de Singapour : La pole position pour Leclerc, Verstappen seulement huitième

LECLERC TAKES POLE!

It's back-to-back P1 starts in Singapore for @Charles_Leclerc, after the qualifying session of the year!#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/ixWwy6pOo8



— Formula 1 (@F1) October 1, 2022

Le coup de la panne pour Verstappen ?



Verstappen looked set for an incredible lap at the end of Q3, but he pits, and will start P8 on Sunday#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/PXjdRKIrcW

— Formula 1 (@F1) October 1, 2022

Aston Martin a payé pour voir, Ocon trahi par ses freins

FORMULE 1 - GRAND PRIX DE SINGAPOUR / QUALIFICATIONS

Classement de la Q3 - Samedi 1er octobre 2022

Charles Leclerc s’offre une pole position peut-être inespérée ! Alors que la séance de qualifications du Grand Prix de Singapour a débuté sur une piste encore loin d’être sèche, les conditions se sont progressivement améliorée et la Q3 a pu être disputée avec des pneus slicks. Une situation dans laquelle c’est souvent le dernier pilote en piste qui a le dernier mot et, ce samedi dans la ville-état, c’était Max Verstappen qui avait les cartes en main. Si, à l’expérience, c’est Lewis Hamilton qui s’est mis le plus rapidement en action, la concurrence a très rapidement réduit l’écart avec Fernando Alonso puis Charles Leclerc qui se sont installés au sommet de la feuille des temps. Dans sa toute dernière tentative, Charles Leclerc a pris l’avantage avec un tour en 1’49’’412 avant de voir Sergio Pérez échouer à 22 millièmes de seconde puis Lewis Hamilton lui rendre 54 millièmes. C’était alors à Max Verstappen de répondre au Monégasque. Longtemps pas à son aise sur la piste, le champion du monde en titre semblait parti pour tout mettre bout-à-bout.A l’issue du deuxième secteur, le pilote Red Bull Racing s’était constitué une avance de neuf dixièmes de seconde sur le temps de passage de Charles Leclerc. Mais, à la surprise générale, le muret des stands a rappelé en urgence le Néerlandais, qui n’a pas manqué d’exprimer son incompréhension et sa frustration alors que la pole position lui était promise. Au lieu de cela, Max Verstappen devra s’élancer depuis la huitième place de la grille de départ. Si l’écurie autrichienne s’est gardée de détailler les raisons de ce choix, tout indique qu’il n’y avait plus suffisamment de carburant dans le réservoir pour respecter la réglementation à l’issue de cette séance, risquant une disqualification et un départ en fond de grille s'il allait au bout. Charles Leclerc se voit donc offrir une pole position, sa deuxième de suite à Singapour, avec Sergio Pérez à ses côtés en première ligne. Lewis Hamilton, quant à lui sera avec Carlos Sainz Jr en deuxième ligne alors que Fernando Alonso a joué la carte de l’expérience pour se hisser en cinquième place devant Lando Norris. En quatrième ligne aux côtés de Pierre Gasly, Max Verstappen sait déjà que sa course sera offensive sur un circuit peu propice aux dépassements.Avant cette Q3 en pneus slicks, la piste séchante avait convaincu Charles Leclerc de les passer dès la fin de la Q2. Toutefois, le stand Ferrari a préféré la prudence et renvoyer son pilote avec des gommes intermédiaires neuves. Du côté d’Aston Martin, avec absolument rien à perdre, Lance Stroll et Sebastian Vettel ont fait ce pari qui n’a pas été payant. En effet, tant le Canadien que l’Allemand n’ont pas pu améliorer leur marque et ont été éliminés avec, respectivement, le 11eme et le 14eme temps. Une Q2 qui s’était également montrée fatale pour George Russell, qui sera onzième sur la grille de départ ce dimanche au volant de sa Mercedes. Pour Esteban Ocon, le bilan est encore plus dur. Handicapé par des soucis de freins sur son Alpine, le Français n’a pas pu donner la pleine mesure de son matériel et a vu sa séance de qualifications prendre fin dès la Q1. La course du Tricolore s’annonce compliquée avec un départ depuis la 18eme position. Alors que la météo reste incertaine pour la course, le retour de la F1 à Singapour s’annonce intense avec une grille de départ promettant de l’action en piste.Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) à 0’’022Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 0’’054Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 0’’171Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 0’’554Lando Norris (GBR/McLaren) à 1’’172Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 1’’799Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 1’’983Kevin Magnussen (DAN/Haas) à 2’’161Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) à 2’’571