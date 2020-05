GP de Singapour : « Inconcevable » de l’organiser à huis clos

Le Grand Prix de Singapour 2020 aura-t-il lieu ? Cela semble de moins en moins sûr… Alors que la saison de Formule 1 devrait reprendre à huis clos au mois de juillet, un porte-parole du Grand Prix de Singapour (prévu le 20 septembre dans le calendrier initial) a fait savoir que la course ne pourrait pas se disputer à huis clos. « Etant donné que le Grand Prix de F1 de Singapour est sur un circuit en ville, il n'est pas faisable d'organiser la course à huis clos. C’est inconcevable. Nous allons continuer à suivre de près l'évolution de la situation. Notre priorité absolue reste le bien-être et la sécurité de nos fans, de notre personnel, de nos bénévoles et de tous les Singapouriens », a-t-il déclaré. Il semble donc que le Grand Prix de Singapour 2020 se déroulera en public, ou ne se déroulera pas. Nul ne sait quand le public pourra revenir assister aux grands événements sportifs dans les différents pays du monde, et c’ est pourquoi les dirigeants de la Formule 1 envisagent de faire débuter la saison à huis clos, sans savoir jusqu’à quand les spectateurs seront privés de tribunes.

Le futur calendrier a déjà fuité

Selon les dernières indiscrétions, dévoilées la semaine passée par Autosport, la saison de Formule 1 débuterait le 5 juillet avec le Grand Prix d’Autriche, et un deuxième Grand Prix se déroulerait le dimanche suivant, toujours sur le Red Bull Ring. Puis les pilotes disputeraient deux Grands Prix à Silverstone (Grande-Bretagne) le 26 juillet et le 2 août. Le mois d’août sera également le mois des Grands Prix de Hongrie (le 9), d’Espagne (le 23) et de Belgique (le 30). Puis le Grand Prix d’Italie se déroulerait le 6 septembre, suivi du Grand Prix d’Azerbaïdjan (le 20) et de Russie (le 27). Les Grands Prix de Chine et du Japon auraient lieu le 4 et le 11 octobre. Puis les pilotes traverseront le Pacifique pour le Grand Prix des Etats-Unis le 25 octobre, celui du Mexique le 1er novembre et celui du Brésil le 8 novembre. Enfin, retour en Asie avec le Grand Prix du Vietnam le 22 novembre, avant de migrer vers le Moyen-Orient pour la fin de saison, avec deux Grands Prix à Bahreïn le 29 novembre et le 6 décembre, et Abu Dhabi le 13 décembre en conclusion. Cela signifie donc que les Grands Prix des Pays-Bas, du Canada et de Singapour passeraient définitivement à la trappe (ceux d’Australie, de Monaco et de France ont d’ores et déjà été annulés pour 2020).