Il devrait y avoir de l’ambiance à Interlagos ! Désormais baptisée Grand Prix de São Paulo, la course disputée sur le mythique Autodromo José Carlos Pace devrait être organisée devant des tribunes combles. En effet, alors que bon nombre de manches de la saison 2021 ont dû avoir lieu soit à huis clos, soit avec des limites quant au nombre de spectateurs autorisés dans les tribunes, les autorités paulistes ont confirmé ce lundi qu’elles ne prévoyaient pas d’imposer la moindre restriction, ce qui sera une première au Brésil depuis le début de la pandémie qui a durement touché le pays. Une annonce qui intervient alors que le retour du public dans les stades de football pourra avoir lieu dès le 1er novembre mais ne sera effectif qu’une semaine plus tard, aucune rencontre n’étant prévue avant le 7 novembre.

São Paulo compte demander un changement de date

A l’occasion d’une conférence de presse, le responsable de la santé de l’Etat de São Paulo Jean Gorinchteyn a justifié cette décision par le développement rapide de la vaccination dans la région. « Tous les points d'accès seront contrôlés, et au-delà de cela, nous avons la vaccination, a déclaré ce dernier. Le rythme est rapide et une grande partie du public sera vaccinée avec deux injections. » Toutefois, les spectateurs seront tenus de porter en permanence un masque et, à l’entrée du circuit, devront présenter un test négatif pour le coronavirus datant de moins de 48 heures. Un Grand Prix de São Paulo, dont le nom change cette année en conséquence du nouveau contrat liant les organisateurs à la F1, qui est actuellement prévu le 7 novembre prochain. Toutefois, les autorités locales comptent demander un décalage d’une semaine. En effet, alors que le week-end du 15 novembre est férié au Brésil, cela permettrait de faire du retour de la F1 dans le pays une fête encore plus grande.