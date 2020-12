GP de Sakhir (Essais libres 3) : Le meilleur temps pour Verstappen, Gasly et Ocon à la fête

Gasly et Ocon à la fête



Ferrari toujours dans le dur

La menace Max Verstappen se confirme à Sakhir ! Deuxième derrière George Russell à l’occasion de la première puis de la deuxième séance d’essais libres disputées ce vendredi, le Néerlandais a haussé le ton à l’occasion de la troisième avec le meilleur temps en 54’’064. Mais s’il avait le Britannique à ses côtés au sommet de la feuille des temps en début de week-end, la donne a changé. Dominé par un George Russell remplaçant au pied levé Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a haussé le ton mais a échoué à 206 millièmes de la marque établie par le pilote Red Bull Racing. Son coéquipier, pour sa part, n’a pas su rééditer ses performances de vendredi et doit se contenter du septième temps à six dixièmes de secondes de la marque établie par Max Verstappen.Derrière Max Verstappen et Valtteri Bottas, le bleu-blanc-rouge est de mise ! En effet, Pierre Gasly a hissé son AlphaTauri au troisième rang à seulement 363 millièmes du meilleur temps et avec le record du premier secteur en prime. Mais, 26 millièmes de seconde derrière le Rouennais, on retrouve Esteban Ocon ! Déjà en vue ce vendredi avec notamment la quatrième place à l’occasion de la deuxième séance d’essais libres, le pilote a confirmé le potentiel de sa Renault en s’installant une nouvelle fois au quatrième rang. Il devance Lando Norris, lui-aussi motorisé par Renault, et Alexander Albon. Derrière George Russell, on retrouve les deux Racing Point de Sergio Pérez et Lance Stroll alors que Carlos Sainz Jr complète le Top 10.Un des enseignements de cette troisième séance d’essais libres est l’absence des moteurs Ferrari dans le Top 10. Il faut en effet descendre au 11eme rang pour retrouver l’Alfa Romeo Racing d’Antonio Giovinazzi. Rapidement installées haut dans la hiérarchie, les Ferrari de Charles Leclerc, seulement 13eme à huit dixièmes de Max Verstappen, et Sebastian Vettel, 15eme quatre millièmes derrière son coéquipier, ont une nouvelle fois paru à la peine. Pour l’Allemand, cette séance s’est même conclue plus tôt que prévu en raison d’un souci moteur imposant aux mécaniciens de la Scuderia un remplacement complet en vue de la séance de qualifications. Sans grande surprise, les deux rookies de ce Grand Prix de Sakhir prennent les deux dernières places avec Pietro Fittipaldi qui devance pour quatre millièmes Jack Aitken.