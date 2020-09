GP de Russie : Les réactions des pilotes après la séance de qualifications

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - Pole position

« La séance a été une des plus horribles dont je me souviens. D’abord en Q1 mon temps a été annulé et j’ai dû repartir, puis le drapeau rouge en Q2 est mal tombé et cela m’a contraint à remettre des gommes tendres avec lesquelles je devrai partir demain, ce qui n’est pas idéal. Faire la pole ici, ce n’est pas la meilleure chose qui soit parce que l’aspiration jusqu’au deuxième virage est telle qu’on est à peu près sûr de se faire doubler. Ma course s’annonce donc compliquée, mais je reste positif et nous allons préparer cela, à commencer par le départ. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 2eme

« Nous avons eu un peu de mal ce week-end à trouver le bon équilibre avec la voiture sur ce tracé, la piste était très glissante. Encore ce (samedi) matin, je n’étais pas tout à fait satisfait du comportement de la voiture en essais libres, mais les choses se sont améliorées en qualifications et je dois dire que mon dernier tour lancé en Q3 n’était pas trop mauvais ! Être deuxième sur la grille, je ne m’y attendais clairement pas, c’est une surprise mais c’est une bonne surprise ! Il s’agira maintenant de prendre un bon départ demain (dimanche) à l’extinction des feux, puis nous verrons bien qui virera en tête au deuxième virage. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 3eme

« Je sais que c’est un peu contradictoire, mais je ne suis pas fâché d’être troisième. Le week-end s’était bien passé jusque-là, y compris en Q1 et Q2, mais en Q3 mes pneus étaient trop froids lors de ma première tentative et je n’ai pas trouvé le rythme dans la seconde. Il y aura évidemment des points d’interrogation au moment d’aborder la course. Heureusement, j’ai la bonne position de départ et je bénéficierai des pneus medium dans le premier relais au contraire de Lewis Hamilton, ce qui pourrait s’avérer décisif pour la victoire. »

Sergio Pérez (MEX/Racing Point) - 4eme

« Je suis très satisfait de notre performance aujourd’hui (samedi). Je pense que la quatrième position était le maximum que je pouvais faire car Max Verstappen et les deux pilotes Mercedes étaient vraiment très forts. Nous avons pu nous qualifier devant nos rivaux, ce qui est le plus important. C’était une séance vraiment compliquée car le vent n’a cessé de changer et, en plus, il y a eu l’interruption par le drapeau rouge. Un podium sera difficile à obtenir mais tout peut arriver au départ avec la longue accélération vers le virage 2. Si nous prenons un bon départ et que nous gérons les pneus au mieux, je pense qu’on peut se battre pour un bon résultat demain (dimanche). »

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 5eme

« Dans l’ensemble, je suis heureux de cette cinquième place en vue de demain (dimanche). Je savais que la pole position était hors d’atteinte mais, après mon tour en Q2, j’ai eu l’impression que la troisième ou la quatrième place était à ma portée. Ce tour en Q2 était parfait donc j’étais conscient qu’il serait difficile de faire mieux. J’ai eu un petit peu plus de problèmes en Q3 et j’aurai sans doute pu améliorer mon temps mais je suis heureux de là où nous avons terminé. Je n’ai pas souvent été fort sur ce circuit donc être rapide tout au long du week-end est positif. On pourra se battre demain (dimanche) donc ça pourrait être amusant. »

Esteban Ocon (FRA/Renault) - 7eme

« Je pense que le résultat d’aujourd’hui (samedi) est correct. Tout au long du week-end, nous avons eu un bon rythme, qui est clairement bon avec la monoplace qui se comporte assez bien. En ce qui me concerne, je suis satisfait du résultat et la voiture a été performante lors des trois parties. Nous sommes dans le match pour demain (dimanche) donc c’est très positif. Notre position de départ est intéressante et nous pourrons garder un œil sur les voitures placées devant nous. On sera dans la bataille donc ça risque d’être intéressant. Je pense que tout est possible et nous sommes en bonne forme pour la course. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 9eme

« Je suis vraiment heureux car les séances d’essais libres de vendredi ont été assez difficile par rapport à l’habitude. Nous n’avons pas su extraire la performance de la voiture sur les relais courts donc nous n’étions pas si confiants en vue de la séance de qualifications. En conséquence, je pense qu’on peut être assez satisfaits de notre position sur la grille pour le départ demain (dimanche). Je pense que, en conditions de course, nous avons une bonne voiture, nos relais avec beaucoup de carburant étaient solides et l’équilibre était tel que je le voulais. Nous savons que les autres équipes de milieu de grille sont assez rapides mais peut-être que durant la course nous arriverons à tenir leur rythme. Nous avons vu tellement de choses arriver durant les courses ces derniers temps donc nous espérons avoir quelques opportunités à saisir demain (dimanche).

Romain Grosjean (FRA/Haas) - 16eme

« Honnêtement, depuis hier (vendredi) je n’y croyais pas. Hier (vendredi), on était à plus d’une seconde de la 19eme place, c’était très difficile avec la voiture. Depuis, on a changé beaucoup de pièces, on a fait un grand pas en avant ce (samedi) matin et on en a fait un autre avant les qualifications. C’était un petit changement mais il a eu des conséquences monstrueuses sur le pilotage, donc c’est plutôt positif pour demain (dimanche). On va essayer d’avoir un bon rythme, à la régulière on ne sera de toute façon pas dans le Top 10. Mais les courses à la régulière, ça n’existe plus en ce moment, donc on essaiera d’en profiter ! Mais honnêtement, je suis content d’avoir gardé la tête haute et d’avoir continué à y croire, car hier (vendredi) on était à une seconde et là on est revenu dans le match. »



Sources : interviews officielles Formula 1, Canal+, site officiel Racing Point, site officiel Renault, site officiel AlphaTauri