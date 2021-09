GP de Russie : Les principales déclarations à l'issue de la séance de qualifications

Lando Norris (GBR/McLaren) - Pole position

« C'est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. C'était une excellente séance pour nous, tout s'est bien passé. Lorsqu'on avait des pneus slicks, je ne me sentais pas capable de prendre la pole et, finalement, je l'ai fait. Je suis très heureux. Un énorme merci à mon équipe qui a réalisé un travail incroyable. C'était compliqué de faire le tour que je voulais car certains endroits sur la piste étaient difficiles. Malgré tout, je restais confiant de pouvoir améliorer mon tour précédent. J'ai réussi à le faire à la fin. Ça nous a souri de rester en piste. Je suis un garçon heureux. Je redoute un peu le départ. Je ne m'attends pas à rester premier au premier virage demain (dimanche). Mais bon, on est quand même dans la meilleure position pour démarrer. C'est ma première pole position, la première d'une longue série, j'espère. »

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) - 2eme

« Pour être honnête, c'était très difficile dès le début de la séance. En Q3, j'ai eu une carte à jouer. On a réussi à mettre les pneus slicks mais surtout à les faire monter en température. J'ai pu signer un tour assez solide et explorer au maximum les conditions de piste et ses limites. On a l'air un peu plus forts que prévu ce week-end. Bien sûr, les deux Mercedes et les deux Red Bull Racing seront plus rapides que nous demain (dimanche) en course et vont remonter. On va leur donner un peu de combat. J'espère prendre un meilleur départ que Lando Norris et le doubler dès le début. Je vais offrir une aspiration à d'autres pilotes, je vais essayer de bien faire mon travail. J'essayerai certainement de prendre une aspiration au départ. »

George Russell (GBR/Williams) - 3eme

« C'est fou. C'est la deuxième fois en trois courses que je me retrouve dans le Top 3. On est rentré au stand au bon moment, on a mis les bons pneus. C'était vraiment compliqué, il y avait juste une ligne sèche. Ça s'est joué au centimètre près pour rester dans la trajectoire sèche. Je suis très excité de partir derrière Lando Norris et Carlos Sainz Jr. Notre rythme hier (vendredi) avec beaucoup d'essence était correct. C'est sûr qu'on va avoir une belle bataille. On voudra prendre le maximum de vitesse pour pouvoir glaner un nouveau podium. Nous n'avons rien à perdre. »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 4eme

« J'essayais de rentrer et de sortir des stands le plus rapidement possible. C'est à 100% ma faute et je présente mes excuses à l'équipe. Je suis vraiment très déçu de moi-même parce qu'avant ça tous mes tours étaient propres. Boom, boom, aucun problème, puis une bêtise. Mais on vit pour apprendre. Je ne peux plus rien faire désormais, juste espérer que la voiture peut être réparée pour demain (dimanche). C'est la première étape. Après, ce sera le départ et la bagarre pour essayer de remonter. Je vais donner tout ce que j’ai. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 10eme

« On a passé les pneus slicks pour un tour malheureusement donc je n'ai pas pu améliorer mon temps dans le dernier tour. C'est dommage parce je pense qu'on a raté une opportunité aujourd'hui (samedi). On n'a pas choisi les bonnes gommes aux bons moments. On est resté en piste un peu trop longtemps avec les pneus intermédiaires usés au début. Cette Q3 est tout simplement ratée. Le positif est d'avoir les deux voitures dans le Top 10. Ça, c'est très bien et on va essayer de grappiller des points demain (dimanche). Il y aura des menaces comme Max Verstappen et Charles Leclerc. On verra ce qu'on peut faire. Notre but sera de regarder devant, pas derrière. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 12eme

« Je ne préfère pas trop parler car sinon je vais m'énerver. Ça ne sert à rien. On rate une opportunité énorme, on avait une très bonne performance sur les premiers tours. Pendant trois tours, j'ai demandé à mettre des pneus neufs car les miens étaient morts, et on ne l'a pas fait. Je ne comprend pas pourquoi. Ce n'était pas difficile aujourd'hui. (samedi) La seule chose qu'il fallait faire, c'était être au bon moment sur la piste avec les bons pneus et on ne l'a pas fait. La voiture était performante. On aurait pu se qualifier dans le Top 5, c'est là où je dois être. On rate une opportunité énorme car Charles Leclerc et Max Verstappen partent derrière. On a juste pas fait un bon travail. Il va falloir trouver un moyen de dépasser demain (dimanche). »

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - 15eme

« Ce sont des conditions avec lesquelles nous ne sommes pas super performants. C'était tout de même bien pour moi et la voiture de tester quelques trucs. Donc c'était positif, on était tout de suite dans le rythme. On n'a pas mis le deuxième train de pneus en Q1 pour ne pas prendre trop de risques. Le peu de tours qu'on a fait étaient compétitifs. On est juste sorti faire quelques tours et on pense à la course. Ça va être compliqué de doubler demain (dimanche). On va essayer de faire le même départ et ensuite j'espère faire la meilleure remontée. Avec Max Verstappen, nous ne sommes pas dans la même course. Lui vise une grosse remontée mais moi, je veux juste gagner le plus de places possibles. Ce sera compliqué car il est nettement plus rapide. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 20eme

« Ça a été une journée ennuyante. Pour nous, ce sera important de prendre un maximum de points même si ce sera difficile. J'espère qu'on aura une bonne course. Ça ne sera pas aussi simple qu'en 2018. Je vais donner le meilleur de moi-même pour voir où on peut terminer. »



Sources : Canal+, interviews officielles F1.