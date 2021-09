GP de Russie : Les fortes pluies entrainent l'annulation de la troisième séance d'essais libres

No track action yet in Sochi but the heavens are putting on a proper show ⚡️😮#RussianGP #F1 (🎥 @Formula2) pic.twitter.com/b57p3taqyx

Un mois après, la pluie refait des siennes

Ce scénario était craint, et la F1 n’y a pas échappé. Les fortes pluies qui s’abattent sur Sotchi, ajoutées au tonnerre se manifestant dans un ciel obscurci, ont contraint la direction de course à annuler la troisième séance d’essais libres programmée ce samedi à 11h (heure française). Une décision prise en raison « d’un cas de force majeure » comme l’annonce la Formule 1 sur son site officiel. Il est trop dangereux d’envoyer les voitures en piste et cela évitera ainsi de voir les mêmes images qu’à Spa-Francorchamps où les fortes averses avaient eu raison de Lando Norris, parti dans le mur lors de la séance de qualifications sur le tracé belge.A la veille de la course comptant pour le Grand Prix de Russie, la préoccupation est désormais de savoir si les qualifications censées débuter ce samedi à 14h pourront être maintenues. Michael Masi et ses équipes planchent déjà sur un remodelage du programme du week-end si le cas échéant doit arriver. « Si les qualifications ne peuvent pas avoir lieu aujourd'hui, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises dans le passé, alors nous referons un programme et organiserons les qualifications dimanche matin », a indiqué le directeur de course de la FIA. Le temps capricieux a déjà poussé les commissaires à annuler la première course de F2 programmée ce samedi dans la matinée. Et ce n’est certainement pas fini.