GP de Monaco : Pérez a tiré son épingle du jeu devant Sainz et Verstappen

Leclerc toujours maudit à Monaco



Le clan Ferrari en plein chaos stratégique, Charles Leclerc fou de rage dans la radio ! 🤬#MonacoGP 🇲🇨 #F1

▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/Z3Rhp2APBU



— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 29, 2022

Schumacher, la frayeur



💥 L'énorme crash de Mick Schumacher qui a coupé la Haas en deux ! Le pilote est heureusement indemne mais la perte de contrôle est impressionnante 😳#MonacoGP 🇲🇨 #F1

▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/g4Khv8TpyO



— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 29, 2022

Pérez a tenu bon



PEREZ WINS IN MONACO!!!

The Mexican takes the chequered flag after an extraordinary race, Sainz finishes second, Verstappen third#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/HJktBZtkVf



— Formula 1 (@F1) May 29, 2022

FORMULE 1 / GRAND PRIX DE MONACO

Classement final - 64 tours (213,568km) - Dimanche 22 mai 2022

Meilleur tour en course (+1 point) : Lando Norris (GBR/McLaren) - 1’14’’693 (55eme tour)

Classement du championnat du monde pilotes après 7 Grands Prix (sur 22)

Classement du championnat du monde constructeurs après 7 Grands Prix (sur 22)

Sergio Pérez pourra remercier les stratèges de Ferrari ! Alors que tout semblait en place pour que Charles Leclerc mette un terme définitif à sa malédiction à Monaco, le Mexicain a su tirer le maximum de sa Red Bull Racing au bon moment pour aller chercher en Principauté sa troisième victoire en Formule 1. Une course qui a tout d’abord connu un faux départ. Annoncée depuis plusieurs jours pour ce dimanche, la pluie s’est bien invitée sur Monaco, retardant le départ donné derrière la voiture de sécurité de plus d’une heure. Charles Leclerc a alors facilement gardé l’avantage sur Carlos Sainz Jr, Sergio Pérez et Max Verstappen. A l’aise malgré des conditions de piste loin d’être évidentes, le Monégasque a très vite creusé l’écart et rien ne semblait pouvoir le priver d’une première victoire à domicile. Règlement oblige, les pilotes ont dû s’élancer avec les pneus pluie mais quelques courageux ont très vite opté pour les gommes intermédiaires. Partant en fond de grille, Pierre Gasly a été l’un d’entre-eux et a alors offert un récital pour dépasser Guanyu Zhou à Massenet puis Daniel Ricciardo avant les esses de la Piscine et remonter à la 12eme place.C’est au 17eme tour que les leaders ont décidé d’opter à leur tour pour les pneus intermédiaires. Toutefois, si Sergio Pérez, Charles Leclerc et Max Verstappen ont fait ce choix, Carlos Sainz Jr a fait des pieds et des mains pour conserver ses pneus pluie jusqu’au moment de passer aux slicks. Le grand gagnant de ce jeu stratégique a été… Sergio Pérez ! Le Mexicain, premier à passer par les stands, a profité de deux tours clairs pour mettre ses gommes en températures et signer ce qui était alors le meilleur tour en course. Deux tours qui ont fait la différence puisque le pilote Red Bull Racing a déposé Charles Leclerc pour prendre virtuellement la tête de la course. Au 21eme tour, Ferrari a commis l’erreur qui a compromis la course de ses deux pilotes. Alors que Charles Leclerc commençait à trouver un bon rythme, l’écurie italienne a fait rentrer Carlos Sainz Jr pour passer aux pneus durs et fait de même avec le Monégasque. Le contre-ordre étant arrivé trop tardivement, Charles Leclerc a perdu un temps précieux à attendre la fin de l’arrêt de son coéquipier, ressortant quatrième derrière Sergio Pérez, Carlos Sainz Jr et Max Verstappen.Parmi les premiers à passer aux pneus slicks, Mick Schumacher a fait passer un frisson d’effroi autour du circuit. Au 27eme tour, le pilote Haas a perdu le contrôle de sa monoplace entre les deux chicanes de la Piscine. Le choc a été violent et le train arrière de la VF-22 s’est désolidarisé du reste de la monoplace. Des images qui ont tout de suite remis en mémoire l’accident de Romain Grosjean en 2020 à Bahreïn. Le pilote allemand est sorti indemne de cet accident et, après trois tours de neutralisation par la voiture de sécurité, la direction de course a sorti le drapeau rouge et arrêté la course. Après 20 minutes d’attente, les pilotes ont pu reprendre la piste et la course s’est alors conclue au temps avec 35 minutes restantes. Alors que le duo Red Bull Racing a opté pour des gommes tendres, les pilotes Ferrari sont restés sur leurs pneus durs. Sergio Pérez s’est alors lancé dans un exercice de résistance face à la pression imposée par Carlos Sainz Jr quand Max Verstappen s’est évertué à garder Charles Leclerc derrière lui dans l’optique du championnat.Ces 35 minutes et un tour ont vu le Mexicain faire fi du grainage dont ses pneus ont souffert pour garder Carlos Sainz Jr derrière lui et s’imposer avec un peu plus d’une seconde d’avance. L’Espagnol, déjà deuxième en Principauté l’an passé, voit la victoire lui échapper de peu alors que Max Verstappen fait un bonne opération au championnat. Parvenant à rester devant Charles Leclerc jusqu’au drapeau à damier, le champion du monde en titre compte désormais neuf unités d’avance sur le Monégasque, qui voit Sergio Pérez réduire son retard à seulement six points. Malgré une Mercedes en manque de performance, George Russell termine cinquième de ce Grand Prix devant Lando Norris qui, étant esseulé en piste, est allé chercher le meilleur tour en course grâce à des pneus medium neufs chaussés en fin de course. Fernando Alonso, au cœur d’une stratégie osée pour permettre à Esteban Ocon de terminer dans les points malgré une pénalité liée à une collision avec Lewis Hamilton au 18eme tour, prend la septième place devant le Britannique, Valtteri Bottas et Sebastian Vettel. Malgré une belle remontée, Pierre Gasly échoue à la porte des points quand Esteban Ocon termine douzième. Après une course crispante à Monaco, la F1 va désormais rallier Bakou, avec Charles Leclerc qui aura sans doute envie de mettre fin à sa mauvaise série.Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) à 1’’154Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) à 1’’491Charles Leclerc (MCO/Ferrari) à 2’’922George Russell (GBR/Mercedes) à 11’’968Lando Norris (GBR/McLaren) à 12’’231Fernando Alonso (ESP/Alpine) à 46’’358Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 50’’388Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) à 52’’525Sebastian Vettel (ALL/Aston Martin) à 53’’536Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) à 54’’289Esteban Ocon (FRA/Alpine) à 55’’644Charles Leclerc (MCO/Ferrari) 116Sergio Pérez (MEX/Red Bull Racing) 110George Russell (GBR/Mercedes) 84Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 83Esteban Ocon (FRA/Alpine) 30Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 6Ferrari 199Mercedes 134McLaren 59Alfa Romeo 41Alpine 40