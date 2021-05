GP de Monaco : Les réactions des pilotes après la séance de qualifications

Charles Leclerc (MCO/Ferrari) - Pole position

« C'est dommage de terminer dans le mur mais en même temps je suis extrêmement de mon premier tour en Q3. Le premier virage était tendu mais ça allait très bien dans les deuxième et troisième secteurs. Je suis très heureux d'être en pole position. C'était difficile à gérer mentalement. J'étais ému mais j'ai réussi à me ressaisir en Q3. C'est vraiment demain (dimanche) que ça va compter. C'est une grosse surprise d'être en pole position ici (à Monaco). J'ai toujours été très malchanceux ici donc attendons (avant d'évoquer une éventuelle victoire). Oui, je suis inquiet (à propos de sa voiture accidentée) car je ne sais pas si je partirai premier ou dernier en course. Ça dépend de la boite de vitesses. Ça n'avait pas l'air top quand j'ai regardé l'arrière de la voiture. »

Max Verstappen (PBS/Red Bull Racing) - 2eme

« Ce drapeau rouge est malheureux car j'étais vraiment à l'aise au fil de la séance de qualifications. Personne n'avait vraiment réussi à faire un bon tour sur la premier tentative. Je pensais que ce deuxième tour allait être le meilleur, je me sentais bien. Bien sûr, le drapeau rouge a ruiné cette tentative. On verra. Néanmoins, c'est un bon week-end pour nous jusqu'ici. On sait qu'il peut y avoir un drapeau rouge mais on ne peut pas l'anticiper. C'est juste dommage qu'il soit intervenu à ce moment-là. »

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 3eme

« Oui, c'est dommage de ne pas avoir pu réaliser ma dernière tentative. Je voulais vraiment tout donner sur ce dernier tour. Mon premier tour n'était pas parfait, je me sentais bien mais j'étais un peu retard sur le temps au tour. On (l'équipe) a souffert tout le week-end avec la voiture mais je suis plus heureux de ce que nous avons été capable de réaliser en qualifications. On va essayer de faire de notre mieux demain (dimanche) en course. »

Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - 4eme

« C'est toujours très bien de voir une Ferrari en pole position mais on aurait dû être premier et deuxième. Je ne suis pas content car j'ai eu très peu de chances dans ma vie d'être en pole position et aujourd'hui (samedi), j'ai manqué cette chance. J'avais beaucoup de rythme entre les mains. Je n'ai pas eu cette chance d'aller chercher la pole. Je m'en fiche des jours précédents, c'était aujourd'hui (samedi) qui comptait pour être en pole position et je n'ai pas réussi. C'est difficile à accepter. »

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 6eme

« Ça a été un super tour. Je suis extrêmement content car c'est une piste qui est compliquée. Ça n'a pas été simple ce (samedi) matin, on a fait quelques changements pour la séance de qualifications. Ça s'est bien passé, j'ai réussi à faire un très très bon tour pour aller chercher cette sixième place devant Lewis Hamilton. On savait que les qualifications avaient une grande importance pour la course. Il faut partir devant et le mieux possible car il y a très peu de déplacements. On va voir ce qu'on peut faire en terme de stratégie. On va faire du mieux possible. Je suis vraiment content de cette séance de qualifications. Depuis le début du week-end, on a assez halluciné de les voir en tête (les Ferrari). Je suis vraiment content pour lui (Charles Leclerc). Surtout une pole chez lui ça doit être incroyable. J'espère qu'il va pouvoir concrétiser demain (dimanche). »

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 7eme

« Ça a été assez terrible, une mauvaise journée dans la voiture. On va voir pour demain (dimanche), il faudra également surveiller s'il pleut. Ce sont des choses qui arrivent, il faut aller de l'avant. »

Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 11eme

« On ne peut jamais être satisfait quand on ne rentre pas en Q3 mais je pense qu'on a fait le maximum aujourd'hui (samedi) avec la voiture et le potentiel qu'elle avait. Je suis plutôt content de mon tour. J'ai dû toucher le rail deux fois, j'étais vraiment à la limite un peu partout. Il faut qu'on continue à travailler et comprendre où on a perdu de la performance par rapport au week-end précédent. Ça sera hyper important d'être constant sur la saison. On a vu des choses qui vont nous servir par la suite. Onzième, c'est toujours une bonne place on va dire parce qu'on peut choisir les pneus. Ce n'est pas fini. Il n'y a qu'une place à gagner pour être dans les points. »



Sources : interviews officielles F1, Canal+.