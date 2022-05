🚨 The stewards have rejected the protest from Ferrari against Max Verstappen and Sergio Perez 🚨#F1 #MonacoGP #Autosport

— Autosport (@autosport) May 29, 2022

Un doublé Sainz-Leclerc sur tapis vert ?

Ferrari n’avait pas dit son dernier mot ! Battue au niveau de la stratégie par Red Bull Racing alors que Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr contrôlaient la course, l’écurie italienne a décidé de se montrer procédurière à l’issue du Grand Prix de Monaco. En effet, à l’occasion de leurs arrêts au stand effectué au 22eme tour pour passer des pneus intermédiaires aux pneus slicks durs, Sergio Pérez et Max Verstappen ont connu un retour en piste scabreux. Les deux pilotes Red Bull Racing ont, en effet, été mis en difficulté sur une portion de piste encore humide et ont flirté avec la ligne matérialisant la sortie des stands. Si les commissaires de la FIA ont noté ces deux incidents, aucune pénalité n’a été infligée au Mexicain et au Néerlandais. Une situation qui n’a pas été du goût des décideurs de la Scuderia Ferrari qui ont officiellement porté réclamation quelques minutes après le drapeau à damier.Face à la presse après la course, Mattia Binotto n’a pas caché sa circonspection après les décisions des commissaires dans cette affaire. « Je pense que le passage sur la ligne n'était pas 'de justesse'. Il était sur la ligne et si vous regardez le Code Sportif, le texte dit 'franchir' mais nous avons eu une clarification en Turquie en 2020 pour éviter toute discussion, a déclaré le patron de l’écurie italienne. De plus, si vous regardez les notes du directeur de course, il est dit de rester à droite, donc passer sur la ligne est une violation des notes du directeur de course et je pense que chaque équipe a la tâche de suivre les notes du directeur de course. C'est clair et nous cherchons toujours à clarifier les choses avec la FIA. » Dans un tel cas de figure, la pénalité habituelle est l’ajout de cinq secondes au temps de course. Dans un tel cas de figure, la pénalité habituelle est l’ajout de cinq secondes au temps de course. Les responsables des deux écuries ont pu s’expliquer et les commissaires ont finalement décidé de rejeter les demandes de l’écurie italienne. En effet, ces derniers ont considéré que Max Verstappen n’a jamais franchi la ligne jaune matérialisant la sortie des stands, seulement une partie de la roue avant-droite ayant été en contact. Pour ce qui est de Sergio Pérez, Ferrari a admis que le Mexicain n’a pas été à la faute. Le résultat du Grand Prix de Monaco est désormais officiel.